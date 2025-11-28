उत्तर प्रदेश के नोएडा-गाजियाबाद में लगातार हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई हैं. हालात बेहद खराब है. ये दोनों शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर बने हुए हैं, जहरीली हवा की वजह से लोगों का साँस लेना भी दूभर हो गया है. बीते दो दिन से यहां थोड़ी राहत थी लेकिन, शुक्रवार को एक बार फिर एक्यूआई 450 के आसपास पहुंच गया है.

सबसे बुरा हाल नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे जिलों का है. यहां बीते दस दिनों से लगातार हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई हैं इस दौरान सिर्फ एक दिन 26 नवंबर को वायु में प्रदूषण का स्तर 400 से नीचे आया लेकिन अब इसमें फिर से बढ़ोतरी हुई हैं. नोएडा के सेक्टर में 116 में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 440 तक पहुंच गया जो गंभीर श्रेणी की हवा में आता है.

सबसे प्रदूषित शहरों में नोएडा-गाजियाबाद

इसके अलावा नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 422 और नोएडा सेक्टर-1 में 408 एक्यूआई दर्ज किया गया है. ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 में एक्यूआई 402, गाजियाबाद के लोनी में 426, इंदिरापुरम में 385 एक्यूआई दर्ज किया गया है.

यूपी में सर्दी बढ़ने के साथ कोहरा और शीतलहर चलने लगी है, इससे मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और बागपत जैसे जिलों में प्रदूषण से लोगों को मामूली राहत मिली हैं और हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद ख़राब की श्रेणी से घटकर खराब की श्रेणी में आ गया है लेकिन ये हवा अब भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है.

मेरठ के पल्लवपुरम में आज का एक्यूआई 262, बागपत में 274, हापुड़ में 285 रहा. वहीं राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में हवा में प्रदूषण का स्तर 252 दर्ज किया गया है. जानकारों का कहना है कि सर्दी की वजह से हवा में नमी बढ़ जाती है जिसकी वजह से प्रदूषण के कण वातावरण में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है.

प्रदूषण का सीधा असर हमारे स्वास्थ पर पड़ता है, जिससे लोगों को साँस लेने, आंखों में जलन और खांसी जैसी परेशानियां हो रही हैं. प्रदूषित हवा से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है. ज्यादा से ज्यादा घर में रहे.

