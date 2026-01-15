यूपी: अमरोहा कोर्ट परिसर में हंगामा, पेशी पर आए हत्याकांड के आरोपी को पीटने दौड़ी भीड़

उतर प्रदेश के अमरोहा में जज के पेशकार हत्याकांड के आरोपी पर कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान भीड़ ने हमला कर दिया. पुलिस की हिरासत में मौजूद आरोपी को पीटने के लिए लोग दौड़ पड़े थे, जिससे कोर्ट में अफरा-तफरी भी मच गई. तभी हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया, जिसके बाद आरोपी को कड़ी सुरक्षा के साथ मुरादाबाद जेल भेजा गया. घटना 12 जनवरी, सोमवार की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है.

बाइक सवार की पिटाई से हुई पेशकार की मौत

अमरोहा में 11 जनवरी को जज के पेशकार राशिद अपने परिवार के साथ अमरोहा से मुरादाबाद जा रहा था, तभी अमरोहा की डिडौली कोतवाली क्षेत्र में पेशकार की कार बाइक में टच हो गई, जिसके बाद बाइक सवार ने कुछ युवकों द्वारा पेशकार को जमकर पीटा. पेशकार राशिद की पिटाई से मौके पर ही घबराहट से मौत हो गई थी. पीड़ित के परिवार की लिखित शिकायत पर पुलिस ने चार नामजद व तीन अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था और पूरे प्रकरण की जांच में भी जुट गई थी.

घटना में शामिल जब एक आरोपी को पुलिस 12 जनवरी को कोर्ट परिसर में पेश कर के वापस ला रही थी. उसी दौरान पेशकार की हत्याकांड से नाराज अज्ञात भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस हिरासत में ही आरोपी को पीटने के लिए दौड़ पड़ी. आरोपी को बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने भी दौड़ लगाई, लेकिन भीड़ के कुछ लोगों ने उस पर हाथ साफ कर ही लिया था.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई, जिसके बाद हालात काबू में आए और शाम को बड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को मुरादाबाद जेल भेजा दिया गया. सोमवार, 12 जनवरी की इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में भीड़ की उग्रता और घटना के बाद लोगों की बातचीत साफ नजर आ रही है.