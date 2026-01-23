उत्तर प्रदेश में आज 23 जनवरी को सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में ब्लैकआउट मॉकड्रिल आयोजित की जा रही है. मॉकड्रिल आज शाम 6 बजे से 6:10 बजे तक चलेगी. इस दौरान राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में सायरन बजेंगे और कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बंद की जाएगी.

यह मॉकड्रिल हवाई हमले या युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों के तहत की जा रही है. राज्य सरकार के निर्देश पर होने वाले इस अभ्यास में सिविल डिफेंस, पुलिस, SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें संयुक्त रूप से हिस्सा लेंगी. जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के ब्लैकआउट एक्सरसाइज के साथ आपातकालीन बचाव प्रक्रियाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा.

ब्लैकआउट के दौरान क्या करें

घरों में ही रहें और सभी लाइटें बंद रखें

मोबाइल, टॉर्च और फ्लैश लाइट का इस्तेमाल न करें

बाहर अनावश्यक न निकलें और शांत रहें

किसी भी जगह से रोशनी बाहर न दिखने दें

धूम्रपान से बचें और अफवाहों पर ध्यान न दें

घबराने की जरूरत नहीं

प्रशासन ने साफ किया है कि यह केवल मॉकड्रिल है, किसी भी प्रकार की वास्तविक आपात स्थिति नहीं है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे सहयोग करें, ताकि भविष्य में किसी वास्तविक संकट की स्थिति में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

मॉकड्रिल के दौरान सिविल डिफेंस, पुलिस, SDRF और NDRF की टीमें संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगी. इसके साथ ही फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग भी राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास करेंगे. इस दौरान यह देखा जाएगा कि आपात स्थिति में कितनी तेजी से राहत सेवाएं मौके पर पहुंचती हैं.

राजधानी लखनऊ में प्रमुख सरकारी इमारतों, संवेदनशील क्षेत्रों और घनी आबादी वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी. सायरन बजते ही लोगों से उम्मीद की गई है कि वे घरों और दुकानों की लाइटें बंद रखें, अनावश्यक रूप से सड़कों पर न निकलें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.