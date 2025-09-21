हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आज हमारी इंडिया ही जीते...', भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बोलीं क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन

'आज हमारी इंडिया ही जीते...', भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बोलीं क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन

IND VS PAK: भारत पाकिस्तान के बीच (21 सितंबर) यानी आज होने वाले मैच में क्रिकेटर रिंकु सिंह की बहन नेहा ने प्रतिक्रिया देते हुए भारत की जीत की प्रार्थना की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 Sep 2025 05:22 PM (IST)

आज (21 सितंबर) को एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने जा रहा है जिसको लेकर तमाम भारतीय फैंस में उत्साह देखने को मिल रहा है. और सभी भारतीय टीम के जीतने की दुआ कर रहे हैं.

इसी बीच इंडियन क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा ने मैच और उनके भाई के खेलने को लेकर मीडिया से बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम यही चाहते हैं कि आज इंडिया ही जीते.

क्या बोलीं रिंकू सिंह की बहन?

भारत-पाक मैच को लेकर क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन ने पीटीआई से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बातचीत में नेहा ने कहा है कि, 'हम तो चाहते हैं कि इंडिया टीम बहुत अच्छी खेले.' 

वहीं अपने भाई के खेलने को लेकर कहा कि, 'आज हो सकता है भईया को भी चांस मिल सकता है अब उन्हें खेलने का चांस मिलेगा या नहीं यह तो टीम मेनेजमेंट के ऊपर होता है, अगर आज उन्हें मौका मिलता है तो वह 100 परसेंट अच्छा ही करेंगे.'

आगे बात करते हुए नेहा कहा कि, 'पूरी टीम अच्छा करेगी और सब लोग टीम में बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हमारी इंडिया ही जीते हम यही चाहते हैं.' वहीं टीम इंडिया के पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देने से इंकार करते हुए कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बारे में सभी जानते हैं कुछ ऐसा ही हुआ होगा.'

सूपर 4 के मुकाबले में भारत-पाक आमने-सामने

बता दें एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में आज धुर-प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान दुबई में आमने-सामने होंगे. इस हाई-वोल्टेज मैच को लेकर भारतीय फैंस में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है. 

बता दें ग्रुप स्टेज के मैच में भारत को पाकिस्तानी टीम ने 128 रन का लक्ष्य दिया था जिसका पीछे करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट रहते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की थी. वहीं इस जीत को भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों और लोगों को समर्पित की थी. 

Published at : 21 Sep 2025 05:22 PM (IST)
UP NEWS Aligarh News IND VS PAK Asia Cup 2025
