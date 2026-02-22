सनातन समाज को बदनाम करने की कोशिश, शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोपों पर बोले अलंकार अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश के मारुति नगर स्थित राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट (बरेली) अलंकार अग्निहोत्री ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे यौन शोषण के आरोपों को एक गहरी साजिश करार दिया और कहा कि यह हमला केवल एक संत पर नहीं, बल्कि समूचे सनातन समाज की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास है.

जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, उनका खुद का इतिहास आपराधिक

पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने यह मुकदमा दर्ज कराया है, उनका खुद का इतिहास आपराधिक रहा है. उन्होंने दावा किया कि संबंधित व्यक्ति विभिन्न थानों में दर्ज कई मुकदमों में नामजद है, एक हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच के आदेश देने की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आए और न्यायिक प्रक्रिया किसी भी दबाव से मुक्त रहे.

इसी प्रेस वार्ता में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने एक बड़ी राजनीतिक घोषणा भी की. उन्होंने बताया कि सोमवार (23 फरवरी) को वृंदावन की पावन धरा से एक नई राजनीतिक पार्टी के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी. यह पार्टी विशेष रूप से सनातनी संस्कृति और मूल्यों को केंद्र में रखकर गठित की गई है.

भगवान राम और कृष्ण के नामों के संगम पर तय किया गया पार्टी का नाम

अलंकार अग्निहोत्री के अनुसार लंबे मंथन के बाद भगवान राम और भगवान कृष्ण के नामों के संगम से पार्टी का नाम तय किया गया है. अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि इस नई पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करना होगा. सोमवार को होने वाली इस घोषणा को लेकर समर्थकों और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.