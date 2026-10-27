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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAgra MLC Result: अखिलेश यादव ने शेयर किया आगरा का 11 सेकेंड का वीडियो, कहा- काउंटिंग रोकी

Agra MLC Result: अखिलेश यादव ने शेयर किया आगरा का 11 सेकेंड का वीडियो, कहा- काउंटिंग रोकी

UP Agra MLC Result 2026: यूपी में विधान परिषद् की 11 सीटों पर जारी मतगणना के बीच सपा चीफ अखिलेश यादव ने आगरा शिक्षक खंड चुनाव के लिए बड़ा दावा किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 27 Oct 2026 04:36 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के लिए जारी मतगणना के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है. उनका दावा है कि आगरा शिक्षक चुनाव में सपा के प्रत्याशी आगे हैं लेकिन काउंटिंग रोक दी गई है. 

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने 11 सेकेंड का वीडियो पोस्ट कर कहा- आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, अब प्रशासन द्वारा काउंटिंग रोके जाने की सूचना है. संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित हो.

अखिलेश ने एक्स पोस्ट में भारत निर्वाचन आयोग और यूपी में राज्य निर्वाचन अधिकारी को भी टैग किया है. 11 सेकेंड के वीडियो में किसी महिला को कहते हुए सुना जा सकता है कि एकतरफा वोट पड़ा हुआ है.

सपा प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाए

वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आकाश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान अचानक काउंटिंग रोक दी गई और करीब आधे घंटे से मतगणना बंद है. 

उन्होंने कहा कि शिकायत करने के बावजूद मतगणना दोबारा शुरू नहीं की गई. सपा प्रत्याशी ने मतदान के बाद अब मतगणना में भी धांधली होने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि आखिर काउंटिंग किस वजह से रोकी गई है. आकाश अग्रवाल ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मतगणना क्यों बंद की गई है. मतगणना के दौरान लगाए गए इन आरोपों से चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है.

आगरा में पहले भी सपा ने किया था बड़ा दावा

आगरा के संदर्भ में इससे पहले दिन में सपा ने गंभीर दावा किया था. एक पोस्ट में सपा ने कहा था कि आगरा खंड स्नातक निर्वाचन की मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शशांक यादव को मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिए जाने की शिकायत. संज्ञान ले चुनाव आयोग, मामले की तत्काल जांच कर प्रत्याशी को नियमानुसार प्रवेश दिलाए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतगणना सुनिश्चित हो.

UP MLC Results: यूपी एमएलसी चुनाव में लखनऊ से आया पहला रुझान, सपा को लगा झटका!

उधर, लखनऊ में एमएलसी चुनाव की मतगणना के तहत खंड शिक्षक क्षेत्र में पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी के उमेश द्विवेदी आगे चल रहे हैं, जबकि सपा के प्रत्याशी सुशील कुमार दूसरे नंबर पर हैं. उमेश द्विवेदी 30 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं. वहीं, शिक्षक एमएलसी पद के लिए पड़े करीब 27 हजार वोटों की गिनती को लेकर बंडल तैयार कर लिया गया है और जल्द ही मतगणना शुरू होगी. स्नातक एमएलसी पद के वोटों के बंडल बनाने की प्रक्रिया जारी है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 27 Oct 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Agra News Akhilesh Yadav Up News Up Mlc Election 2026
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