हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: 50 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, NHAI के 31 करोड़ बैंक घोटाले से जुड़े तार, 2 गिरफ्तार

UP News: 50 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, NHAI के 31 करोड़ बैंक घोटाले से जुड़े तार, 2 गिरफ्तार

UP News In Hindi: भदोही साइबर पुलिस ने देशव्यापी स्तर पर चल रहे करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक के ट्रेडिंग फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

Reported By : रोहित गुप्ता |  Edited By: गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 17 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की भदोही साइबर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने देशव्यापी स्तर पर चल रहे करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक के इनवेस्टमेंट और ट्रेडिंग फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों के तार प्रवर्तन निदेशालय (ED) पटना द्वारा जांचे जा रहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के 31 करोड़ रुपये के चर्चित बैंक घोटाले से भी जुड़े हुए हैं. 

यह कार्रवाई एसपी अभिनव त्यागी के निर्देशन और एएसपी शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम और साइबर सेल भदोही की टीम द्वारा की गई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बनकट जमीन छनौरा से मन्नू सिंह और ओमप्रकाश गौतम को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि इसमें एक आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर जिसकी तलाश जारी है. 

म्यूल खातों का खेल और 30 लाख फ्रीज

यह संगठित गिरोह FISD PRO नामक फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सऐप-टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए लोगों को निवेश पर अधिक मुनाफे का झांसा देकर ठगी करता था. गिरोह के विरुद्ध देश के विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक NCRP (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) शिकायतें दर्ज हैं. ठगी की अवैध धनराशि को मंगाने और ट्रांसफर करने के लिए इस गिरोह ने 50 से अधिक म्यूल (Mule) बैंक खातों का उपयोग किया था. भदोही साइबर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए गिरोह से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में मौजूद 30 लाख से अधिक की धनराशि को फ्रीज करा दिया है. 

चढ़ावा चोरी मामले में जमात-ए-इस्लामी हिंद की एंट्री, उपाध्यक्ष बोले- राम मंदिर का निर्माण ही...

डिजिटल डिवाइस, फर्जी दस्तावेज और Modus Operandi

एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल फोन, जियो सिम कार्ड, UBI, BOB, IDBI, FINO, YES Bank, AXIS Bank और ICICI Bank की पासबुक सहित अन्य जरूरी दस्तावेज दर्जनों की संख्या में बरामद हुई हैं. इसके अलावा कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता खोलने के फॉर्म, आधार अपडेट फॉर्म, बायोमेट्रिक थम्ब मशीन, स्टैम्प पैड, पेटीएम क्यूआर कार्ड और 2,750/- कैश मिला है. 

सिर्फ 6 दिन में लाखों का लेन-देन, ED के घोटाले से कनेक्शन 

एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि ये लोग बैक डेट में फर्जी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र तैयार कर बैंकों में फर्जी कंपनियों के नाम पर करंट और कॉरपोरेट खाते खुलवाते थे और पहचान छिपाने के लिए दूसरों के आधार कार्ड पर अपनी फोटो लगाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और उन्हीं से सोशल मीडिया अकाउंट्स संचालित करते थे. एएसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी मन्नू सिंह बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से इन फर्जी खातों का संचालन कराता था और नेट बैंकिंग की आईडी-पासवर्ड गिरोह के अन्य सदस्यों को सौंप देता था.

पुलिस जांच में सामने आया कि इनके एक यस बैंक खाते (सिद्धार्थ इंटरप्राइजेज) में मात्र 6 दिनों में लगभग ₹77 लाख का संदिग्ध लेन-देन हुआ, जिस पर 28 NCRP शिकायतें दर्ज हैं. वहीं दूसरे यस बैंक खाते में ₹1.03 करोड़ से अधिक का संदिग्ध लेन-देन मिला है. इनके खिलाफ बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं. 

NHAI के खातों में घोटाले से तार

एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि जाँच में खुलासा हुआ कि फरार अभियुक्त सुमित सिंह (पूर्व ब्रांच मैनेजर, कोटक महिंद्रा बैंक), ED पटना द्वारा जांच किए जा रहे चर्चित NHAI बैंक फ्रॉड प्रकरण में मुख्य आरोपी है. सुमित ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे NHAI के खातों से लगभग 31 करोड़ की धोखाधड़ी की थी. गिरफ्तार मन्नू सिंह और उसकी पत्नी रीमा सिंह पर इस अवैध पैसे को खपाने का आरोप है. इस मामले में ED द्वारा भदोही में मन्नू सिंह की संपत्तियों को कुर्क भी किया जा चुका है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव के तीखे बोल, कहा- 'जब भगवान FIR दर्ज करेंगे तब...'

Published at : 17 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Cyber Fraud Bhadohi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में राप्ती नदीं में नहाने गए दो बच्चे डूबे, ममेरे भाई की मौत; बहन की तलाश जारी
गोरखपुर में राप्ती नदीं में नहाने गए दो बच्चे डूबे, ममेरे भाई की मौत; बहन की तलाश जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 50 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, NHAI के 31 करोड़ बैंक घोटाले से जुड़े तार, 2 गिरफ्तार
UP News: 50 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, NHAI के 31 करोड़ बैंक घोटाले से जुड़े तार, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राम मंदिर बनने में देरी हुई लेकिन FIR में नहीं होगी..', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले करण भूषण सिंह
'राम मंदिर बनने में देरी हुई लेकिन FIR में नहीं होगी..', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले करण भूषण सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया 'मूर्ख', सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान
रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया 'मूर्ख', सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Uddhav Shiv Sena Crisis: उद्धव की शिवसेना में टूट के बीच गुस्से में आई कांग्रेस, बोली - 'अपनी बेइज्जती का बदला...'
उद्धव की शिवसेना में टूट के बीच गुस्से में आई कांग्रेस, बोली - 'अपनी बेइज्जती का बदला...'
इंडिया
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
क्रिकेट
IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल, अंपायर के फैसले से नाराज हुई अफगानिस्तान ए टीम
IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल, अंपायर के फैसले से नाराज हुई अफगानिस्तान ए टीम
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
इंडिया
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
Parenting
Child Prefers To Be Alone: क्या आपका बच्चा भी पसंद करता है रूम में अकेले रहना, तुरंत करें ये 5 काम वरना...
क्या आपका बच्चा भी पसंद करता है रूम में अकेले रहना, तुरंत करें ये 5 काम वरना...
एग्रीकल्चर
क्या है दो तल्ला खेती? एक ही बार 3 से 5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई
क्या है दो तल्ला खेती? एक ही बार 3 से 5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई
ABP NEWS
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
ABP NEWS
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
ABP NEWS
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
ABP NEWS
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
ABP NEWS
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
Embed widget