उत्तर प्रदेश की भदोही साइबर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने देशव्यापी स्तर पर चल रहे करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक के इनवेस्टमेंट और ट्रेडिंग फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों के तार प्रवर्तन निदेशालय (ED) पटना द्वारा जांचे जा रहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के 31 करोड़ रुपये के चर्चित बैंक घोटाले से भी जुड़े हुए हैं.

यह कार्रवाई एसपी अभिनव त्यागी के निर्देशन और एएसपी शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम और साइबर सेल भदोही की टीम द्वारा की गई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बनकट जमीन छनौरा से मन्नू सिंह और ओमप्रकाश गौतम को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि इसमें एक आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर जिसकी तलाश जारी है.

म्यूल खातों का खेल और 30 लाख फ्रीज

यह संगठित गिरोह FISD PRO नामक फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सऐप-टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए लोगों को निवेश पर अधिक मुनाफे का झांसा देकर ठगी करता था. गिरोह के विरुद्ध देश के विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक NCRP (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) शिकायतें दर्ज हैं. ठगी की अवैध धनराशि को मंगाने और ट्रांसफर करने के लिए इस गिरोह ने 50 से अधिक म्यूल (Mule) बैंक खातों का उपयोग किया था. भदोही साइबर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए गिरोह से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में मौजूद 30 लाख से अधिक की धनराशि को फ्रीज करा दिया है.

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डिजिटल डिवाइस, फर्जी दस्तावेज और Modus Operandi

एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल फोन, जियो सिम कार्ड, UBI, BOB, IDBI, FINO, YES Bank, AXIS Bank और ICICI Bank की पासबुक सहित अन्य जरूरी दस्तावेज दर्जनों की संख्या में बरामद हुई हैं. इसके अलावा कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता खोलने के फॉर्म, आधार अपडेट फॉर्म, बायोमेट्रिक थम्ब मशीन, स्टैम्प पैड, पेटीएम क्यूआर कार्ड और 2,750/- कैश मिला है.

सिर्फ 6 दिन में लाखों का लेन-देन, ED के घोटाले से कनेक्शन

एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि ये लोग बैक डेट में फर्जी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र तैयार कर बैंकों में फर्जी कंपनियों के नाम पर करंट और कॉरपोरेट खाते खुलवाते थे और पहचान छिपाने के लिए दूसरों के आधार कार्ड पर अपनी फोटो लगाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और उन्हीं से सोशल मीडिया अकाउंट्स संचालित करते थे. एएसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी मन्नू सिंह बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से इन फर्जी खातों का संचालन कराता था और नेट बैंकिंग की आईडी-पासवर्ड गिरोह के अन्य सदस्यों को सौंप देता था.

पुलिस जांच में सामने आया कि इनके एक यस बैंक खाते (सिद्धार्थ इंटरप्राइजेज) में मात्र 6 दिनों में लगभग ₹77 लाख का संदिग्ध लेन-देन हुआ, जिस पर 28 NCRP शिकायतें दर्ज हैं. वहीं दूसरे यस बैंक खाते में ₹1.03 करोड़ से अधिक का संदिग्ध लेन-देन मिला है. इनके खिलाफ बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं.

NHAI के खातों में घोटाले से तार

एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि जाँच में खुलासा हुआ कि फरार अभियुक्त सुमित सिंह (पूर्व ब्रांच मैनेजर, कोटक महिंद्रा बैंक), ED पटना द्वारा जांच किए जा रहे चर्चित NHAI बैंक फ्रॉड प्रकरण में मुख्य आरोपी है. सुमित ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे NHAI के खातों से लगभग 31 करोड़ की धोखाधड़ी की थी. गिरफ्तार मन्नू सिंह और उसकी पत्नी रीमा सिंह पर इस अवैध पैसे को खपाने का आरोप है. इस मामले में ED द्वारा भदोही में मन्नू सिंह की संपत्तियों को कुर्क भी किया जा चुका है.

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