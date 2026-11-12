दीपावली पर खूब दौड़ी यूपी-112 की पीआरवी, तीन दिन में 2.05 लाख से अधिक को पहुंचाई मदद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा त्योहारों पर कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश का असर दीपावली पर देखने को मिला. प्रदेशवासियों की दीपावली सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए यूपी-112 की पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) ने तीन दिनों तक पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले रखा. छोटी दीपावली से लेकर दीपावली के अगले दिन तक यूपी-112 ने कुल 2,05,738 जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचकर उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराई. यह संख्या सामान्य दिनों में प्रतिदिन मिलने वाली करीब 38 हजार सहायता की तुलना में काफी अधिक रही.

तीन दिनों में लगातार बढ़ी सहायता की मांग

यूपी-112 के डीजी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनसुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसके तहत प्रदेशभर में पीआरवी को अलर्ट मोड पर रखा गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को बिना देरी के सहायता मिल सके. पुलिसकर्मियों की सक्रियता और त्वरित रिस्पांस के चलते त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को राहत पहुंचाई गई. छोटी दीपावली 7 नवंबर को कुल 53,264 नागरिकों ने आपातकालीन सहायता प्राप्त की. वहीं, 8 नवंबर को दीपावली के दिन यह संख्या बढ़कर 74,816 पहुंच गई. दीपावली के अगले दिन 9 नवंबर को सर्वाधिक 77,753 लोगों को सहायता उपलब्ध कराई गई. इस तरह तीन दिनों में कुल 2,05,738 नागरिकों तक यूपी-112 की सेवाएं पहुंचीं. त्योहार के दौरान लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आपात जरूरतों को देखते हुए पीआरवी की सक्रियता लगातार बनी रही.

पुलिस संबंधी मामलों में सबसे अधिक मदद

डीजी ने बताया कि दीपावली के दौरान यूपी-112 पर सबसे अधिक सहायता की मांग पुलिस से संबंधित मामलों में रही. 7 नवंबर को करीब 41 हजार लोगों ने पुलिस संबंधी मामलों में मदद मांगी. वहीं, 8 नवंबर को यह संख्या बढ़कर करीब 56 हजार हो गई. दीपावली के अगले दिन 9 नवंबर को करीब 59 हजार लोगों को पुलिस संबंधी मामलों में सहायता उपलब्ध कराई गई. इस प्रकार तीन दिनों के दौरान पुलिस संबंधी मामलों में दो लाख से अधिक नागरिकों को त्वरित सहायता मिली. पीआरवी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं के समाधान और आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. त्योहार के दौरान केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आग से जुड़ी आपात स्थितियों में भी यूपी-112 ने तत्परता दिखाई. 7 से 9 नवंबर के बीच मेडिकल सहायता से जुड़े 36,817 इवेंट्स पर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई. वहीं, आग लगने की घटनाओं और अन्य अग्निशमन संबंधी आपात स्थितियों में 7,029 इवेंट्स पर फायर ब्रिगेड की सहायता पहुंचाई गई. दीपावली के दौरान आतिशबाजी और अन्य कारणों से आग लगने की आशंका को देखते हुए अग्निशमन सेवाओं की सक्रियता काफी महत्वपूर्ण रही. आपात स्थिति में संबंधित सेवाओं को समय पर सक्रिय करने के प्रयास किए गए, जिससे जरूरतमंदों को सहायता मिल सके.

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सवेरा योजना के तहत विशेष सतर्कता

यूपी-112 की ओर से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और देखभाल के लिए संचालित सवेरा योजना के तहत भी दीपावली पर विशेष सक्रियता दिखाई गई. त्योहार के दौरान अकेले रहने वाले और सहायता की जरूरत वाले बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई. 7 से 9 नवंबर के बीच इस योजना के तहत पंजीकृत 2,018 वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार त्वरित सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराई गई. इस पहल के माध्यम से बुजुर्गों को त्योहार के दौरान सुरक्षित महसूस कराने और उनकी जरूरतों पर तत्काल प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया गया.

रात में अकेली महिलाओं को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी-112 की 'एस्कॉर्ट फॉर वुमेन सेफ्टी' सेवा भी दीपावली के दौरान सक्रिय रही. इस सेवा के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच साधन उपलब्ध नहीं होने की सूचना पर पीआरवी टीमों ने अकेली महिलाओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया. 7 से 9 नवंबर के बीच इस सेवा के माध्यम से 11 महिलाओं को सुरक्षित घर या उनके निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की गई. यह पहल विशेष रूप से देर रात यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई.