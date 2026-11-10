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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदीपावली पर UP-112 रही एक्टिव, करीब 2 लाख जरूरतमंदों तक पहुंची तुरंत सहायता

दीपावली पर UP-112 रही एक्टिव, करीब 2 लाख जरूरतमंदों तक पहुंची तुरंत सहायता

दीपावली के मौके पर यूपी-112 पीआरवी ने कुल दो लाख पांच हजार 738 जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया, जबकि आम दिनों में प्रतिदिन करीब 38 हजार लोग मदद प्राप्त करते हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Nov 2026 09:24 PM (IST)
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महापर्व दीपावली पर उत्तर प्रदेश में पुलिस बेहद ही सक्रिय दिखी. खास तौर से यूपी-112 की पीआरवी हर वक्त लोगों की मदद के लिए तैयार रही. इस दौरान करीब 2 लाख जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचायी गई. पुलिस महानिदेशक, यूपी-112 की ओर से 04 और 05 नवंबर 2026 को दीपावली की तैयारियों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. 

इसी क्रम में प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की दीपावली जगमग सुरक्षित रहे, इसके लिए यूपी-112 की  पीआरवी हर पल लोगों की मदद के लिए तत्‍पर रहीं. दीपावली (08 नवंबर) के दिन करीब 56 हज़ार लोगों ने पुलिस संबंधी मामलों में मदद ली.

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मुख्य बिंदु और आंकड़े

दीपावली महापर्व के मौके पर कुल 2,05,738 जरूरतमंद लोगों को 112 ने सहायता पहुँचाने का काम किया जबकि आम दिनों में प्रतिदिन करीब 38 हजार लोग मदद प्राप्त करते हैं.

  • छोटी दीपावली (07 नवम्बर 2026): 53,264
  • दीपावली (08 नवम्बर 2026): 74,816
  • दीपावली के अगले दिन (09 नवम्बर 2026): 77,753

सर्वाधिक पुलिस संबंधी सहायता

दीपावली और उसके अगले दिन सबसे अधिक सहायता पुलिस से संबंधित मामलों में ली गई:

  • दीपावली (07 नवंबर) के दिन करीब 41 हज़ार लोगों ने पुलिस संबंधी  मामलों में मदद ली
  • दीपावली (08 नवंबर) के दिन करीब 56 हज़ार लोगों ने पुलिस संबंधी  मामलों में मदद ली
  • अगले दिन (09 नवम्बर) 59 हजार लोगों को पुलिस संबंधी मामलों में सहायता दी गई
  • तीन दिनों में कुल 2 लाख 05 हजार से अधिक नागरिकों को पुलिस संबंधी मामलों में सहायता मिली

मेडिकल और फायर इमरजेंसी सर्विस

  • मेडिकल सहायता: 7 से 9 नवम्‍बर 2026 के मध्‍य 36,817 इवेंटस मेडिकल संबंधी एम्‍बुलेंस सहायता पहुंचायी गयी 
  • फायर ब्रिगेड सहायता: 7 से 9 नवम्‍बर 2026 के मध्‍य 7029 इवेंटस पर आग से संबंधित आपात सहायता पहुंचायी गयी

जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित सूचनाएं 

उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा यूपी-112 द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, देखभाल और त्वरित सहायता के लिए संचालित 'सवेरा योजना' के अंतर्गत त्योहारों के अवसर पर विशेष मुस्तैदी दिखाई गई. 07 से 09 नवंबर 2026 के मध्य उक्‍त योजना के तहत रजिस्टर्ड 2,018 वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकतानुसार तुरंत सहायता और सुरक्षा पहुंचाई गई.

यूपी-112 द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित 'एस्कॉर्ट फॉर वुमेन सेफ्टी' (Escort for Women Safety) सेवा के तहत विशेष सतर्कता बरती जा रही है. 07 से 09 नवंबर 2026 के मध्य रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे के दौरान साधन न मिलने की सूचना पर 11 अकेली महिलाओं को यूपी-112 की पीआरवी (PRV) टीमों द्वारा सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुँचाने का कार्य किया गया.

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Published at : 10 Nov 2026 09:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Diwali 2026 States News
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