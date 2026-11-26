उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के MLC लाल बिहारी यादव ने चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने बिना नीट परीक्षा पास किए 1000 लोगों पर BAMS में पंजीकरण का आरोप पर रजिस्ट्रार को हटाने की मांग की है. जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है.

MLC ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत आयुष मंत्री के साथ ही विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है. अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग में अयोग्य लोगों को नियुक्त कर दिया गया. यही नहीं उन्होंने इस मामले को विधान परिषद में उठाने की भी बात कही है.

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1000 फर्जी BAMS पंजीकरण

सपा MLC लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया कि 1000 लोगों को बिना नीट परीक्षा पास किए और मेडिकल कॉलेज में विधिवत प्रवेश लिए बिना ही फर्जी प्रमंपत्रिन के आधार पर BAMS डॉक्टर के रूप में रजिस्टर किया गया. यही नहीं उन्होंने दावा किया है कि प्रति अभ्यर्थी 15 से 20 लाख रुपए लेकर फर्जी पंजीकरण कराए गए हैं.

लाल बिहारी यादव ने कहा कि 15 महीने बाद केवल हुसैनगंज 60 फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, वे अभी भी पदों पर बने हुए हैं. अभी तक किसी की गिरफतारी न होने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए.

रजिस्ट्रार पर आरोप

सपा MLC ने आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, लखनऊ के रजिस्ट्रार डॉ. अखिलेश वर्मा पर एक अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह चलाने और हरियाणा, राजस्थान व मध्य प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों के नाम से फर्जी मार्कशीट, डिग्री, इंटर्नशिप प्रमाणपत्र और एनओसी तैयार कराने का आरोप लगाया. उन्होंने रजिस्ट्रार को पद से हटाने की मांग की है.

इसके अलावा उन्होंने निजी वाहन पर न्यायाधीश लिखा होने का भी मुद्दा उठाया और कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. फ़िलहाल सपा MLC के आरोपों के बाद यह मामला पूरी तरह से गर्मा गया है.

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