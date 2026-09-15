यूपी की 10 ग्राम पंचायतों को मिलेगा लाखों का पुरस्कार, जानें कैसे मिलेगा पैसा?

उत्तर प्रदेश सरकार अब ग्राम पंचायत को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि देगी. 'मुख्यमंत्री विशेष पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' के तहत प्रदेश की 10 ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा. इन्हें 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे. उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके का पहली बार पुरस्कार देगा. इसके लिए प्रदेश की ग्राम पंचायतों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. इसके10 अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं और उन्हीं

पंचायती राज विभाग ने पंचायतों से 10 अलग-अलग श्रेणियों में आवेदन मांगे है और हर श्रेणी में ग्राम पंचायत का चुनाव कक उसे उसके काम के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा. इससे गांवों की हालत में सुधार होगा और विकास को गति मिलेगी.

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कौन से 10 बिंदु हैं?

इसमें घर-घर कचरा उठा कर निस्तारण करने वाली, स्वयं की आय (Own Source Revenue - OSR) सृजित करने वाली, कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ज्यादा सेवाएं ग्रामीण तक पहुंचने वाली, ‘मेरा तालाब, मेरी योजना’ में अच्छा काम करने वाली, आधार केन्द्र का अच्छा संचालन करने वाली, दूषित पानी का प्रबंधन करने वाली, प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत, पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण करने वाली, महिला नेतृत्व एवं सहभागिता में अच्छा काम करने वाली और जैविक कृषि करने वाली ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा.

20 नंबर का होगा पेपर

योजना में शामिल होने के लिए ग्राम पंचायतों को सीएम अवॉर्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसमें उन्हें कई सवालों के जवाब देने होंगे. इसमें पास होने वाले को 20 नंबर मिलेंगे. जो इसको पास कर पाएंगे उसको दूसरे चरण में जाने का मौका मिलेगा. एक पंचायत सिर्फ एक श्रेणी में आवेदन कर सकेगी. इसके बाद जिल स्तर पर जिलाधिकारी और फिर मंडल स्तर पर मंडला आयुक्त जांच करेंगी. आखिर में राज्य स्तर की कमेटी विजेता पंचायत का फैसला करेगी. अगर दो पंचायतों के अंक बराबर हुए तो ज्यादा आबादी वाली पंचायत को प्राथमिकता मिलेगी.

50 लाख रुपये से पंचायत में होंगे विकास कार्य

जीतने वाली हर ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपये मिलेंगे. यह पैसा सीधे पंचायत के खाते में भेजा जाएगा. इस रकम से गांव में कौन-कौन से काम कराए जाएंगे, इसका फैसला ग्राम पंचायत की खुली बैठक में होगा. इसके बाद तय किए गए काम कराए जा सकेंगे.

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