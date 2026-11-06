नवाबगंज चेयरमैन दिलीप लश्करी पर केस दर्ज, महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप

उन्नाव में नवाबगंज चेयरमैन दिलीप लश्करी के ख़िलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट की गंभीर लगा है. दिलीप लश्करी के साथ इस मामले में ग्राम प्रधान समेत एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है. आरोप हैं कि गुटखा थूकने की बात को लेकर विवाद हो गया था.

ये पूरा मामला अजगैन थाना क्षेत्र के चमरौली के पास का बताया जा रहा है. ख़बर के मुताबिक नवाबगंज चेयरमैन दिलीप लश्करी, ग्राम प्रधान समेत कुछ लोगों के साथ गाड़ी से जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने चलती गाड़ी से गुटखा थूका गया. जिसका पाली गाँव में रहने वाली शिवानी नाम की महिला ने विरोध किया. महिला के विरोध करने पर चेयरमैन भड़क गए और विवाद बढ़ गया.

चलती गाड़ी से गुटखा थूकने पर हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक महिला ने जब चलती गाड़ी से गुटखा थूकने का विरोध किया तो चेयरमैन और ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया. आरोप हैं कि उन लोगों ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की. जिसके बाद आसपास के इलाके में हंगामा हो गया.

महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. पीड़ित महिला की शिकायत पर अजगैन थाना पुलिस ने चेयरमैन दिलीप लश्करी और ग्राम प्रधान समेत एक दर्जन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है. आरोपियों से भी जल्द पूछताछ की जाएगी.

पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. मौके पर मौजूद लोगों से भी बात की जाएगी. इस मामले की जाँच के लिए पुलिस की टीम बनाई गई है. पूछताछ के बाद तथ्य सामने आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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