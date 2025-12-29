ऐसी ही महिलाओं का रेप होता है तो... कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन पर बोलीं उन्नाव की पीड़िता

उन्नाव गैंग रेप केस की पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत और सजा के निलंबन के फैसले पर स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करती हूं कि मुझे न्याय दिया. अभी तो लड़ाई लड़ना ही है लेकिन अभी राहत मिली है. अभी भी मेरी सुरक्षा को लेकर डर तो बना ही हुआ है. वो जेल में रहेगा तो मरवाएगा , बहार आयेगा तो मरवायेगा. वो तो मरवाएगा ही. उन हत्यारों को डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए.

पीड़िता ने जंतर मंतर पर हुए सेंगर के समर्थन में प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि 'ऐसी महिलाओं के साथ में रेप होता है, जो महिलायें रेपिस्ट का साथ देती हैं. उनका रेप होता है और फिर चिल्लाती हैं कि हमारे साथ तो रेप हो गया.'

'मेरे पिता को मारने वाले सारे लोग बाहर...'

उन्होंने कहा कि मेरे पिता को मारने वाले सारे लोग बाहर हैं ,वही अटैक कर देंगे. उनकी बेल भी तो खारिज की जाये ताकि वो अंदर जायें. उन सबको मैं फांसी तक लेकर जाऊंगी. यह फैसला रिलीफ है. मुझे भरोसा है आगे भी न्याय मिलेगा. फिलहाल मुझे सुरक्षा है, मेरे परिवार को सुरक्षा नहीं है. मेरे मासूम बच्चे घर में हैं, उन्हें कोई भी उठा कर ले जा सकता है इसलिए मुझे Y केटेगरी की सुरक्षा दी जाये.

पीड़िता ने कहा कि अगर ये केस हिंदी में होता तो मैं अपने एडवोकेट के साथ ख़ुद केस लड़ती भी और जीतती भी. मैं उन्नाव जाती हूं क्योकि वहाँ काम होता है , मुझे काग़ज़ लाते होते हैं तो जाना पड़ता है. जज और CBI के उन अधिकारियों की जाँच की जाये जी को लेकर मैंने कहा था कि उन्होंने करोड़ों रुपये खाये हैं. सेंगर की बेटी आज नज़र नहीं आई थी , उनका भांजा आया था. बेटी सिर्फ़ काला कोट पहन कर दिखाती हैं मैं एडवोकेट हूं.