उन्नाव में दो बेटियों का सहारा बना प्रशासन, SDM ने उठाई जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रशासन ने एक निराश्रित परिवार की दो बेटियों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी उठाई है. परिवार के सामने आए आर्थिक संकट के बाद उप जिलाधिकारी सदर विश्वकर्मा ने बेटियों की पढ़ाई और रोजगार के लिए पहल की है.

सुपासी गांव निवासी महक पाल के भाई की 30 जुलाई को सऊदी अरब में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. परिवार पहले ही वर्ष 2011 में सड़क हादसे में पिता को खो चुका था. भाई की मौत के बाद परिवार में मां और दो बेटियां ही रह गई हैं.

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2011 में परिवार के मुखिया की मौत

एसडीएम सदर राजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस परिवार में वर्ष 2011 में परिवार के मुखिया का निधन हो गया था. परिवार की जिम्मेदारी बेटे पर थी, लेकिन वर्ष 2026 में सऊदी अरब में उसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद परिवार में मां और दो बेटियां ही रह गईं. आर्थिक संकट के बीच परिवार की एक बेटी महक ग्रेजुएट है, जबकि दूसरी बेटी चमन पाल बीएससी की पढ़ाई कर रही है.

उप जिलाधिकारी ने बताया कि महक के रोजगार के लिए उन्नाव के उद्यमियों से बातचीत कर निजी फैक्टरी में नौकरी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वह अपने परिवार का सहारा बन सके. वहीं बीएससी की छात्रा चमन पाल की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी ने स्वयं उठाने का निर्णय लिया है. विद्यालय प्रबंधन से बातचीत कर बच्ची को आगे भी पढ़ाई जारी रखने का भरोसा दिया गया है.

बच्चियों ने एसडीएम का आभार जताया

महक के मुताबिक, एसडीएम ने उसे नौकरी दिलाने और उसकी बहन चमन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाने का आश्वासन दिया है. चमन बीएससी की छात्रा है. परिवार को भरोसा दिलाया गया है कि दोनों बेटियों की पढ़ाई और रोजगार में हरसंभव सहयोग किया जाएगा. प्रशासन की इस पहल से परिवार को मुश्किल वक्त में सहारा मिला है.महक ने एसडीएम और जिला प्रशासन का दिल से आभार जताया है.

सुपासी की रहने वाली रानी ने बताया कि मेरे बेटे की सऊदी अरब में हार्ट अटैक से मौत हो गई. मेरे पति की भी वर्ष 2011 में सड़क हादसे में मौत हो चुकी है. मैंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पाला है. स्कूल में खाना बनाकर और जैसे-तैसे मेहनत मजदूरी करके बच्चों की परवरिश की. अब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा है. आज एसडीएम साहब ने हमें बुलाकर भरोसा दिया है कि मेरी छोटी बेटी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी वह उठाएंगे और बड़ी बेटी को नौकरी दिलाने में मदद करेंगे. हमारी स्थिति बहुत खराब है. ऐसे समय में प्रशासन ने हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं एसडीएम साहब और जिला प्रशासन को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं.

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