साल 2017 के उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है. इस फैलसे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रेप पीड़िता ने अपने परिवार के लिए ‘काल’ बताया है.

बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर अंतिम निर्णय तक सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इस फैसले के बाद पीड़िता, उनकी मां और महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन ने प्रदर्शन भी किया जिसे पुलिस ने हटा दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश और शर्तें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में जाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही उसे पीड़िता या उसकी मां को किसी भी प्रकार से धमकी देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.

पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने यह भी कहा कि इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सेंगर को दी गई जमानत स्वतः निरस्त मानी जाएगी. इससे पहले दिसंबर 2019 में एक अधीनस्थ अदालत ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

जिनके पास पैसा और प्रभाव होता है, वही जीतते हैं- पीड़िता

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता ने दिल्ली से फोन पर कहा कि उनके परिवार, वकीलों और गवाहों की सुरक्षा पहले ही हटा ली गई थी. ऐसे में सजा निलंबन का यह आदेश उनके लिए भय को और बढ़ाने वाला है. पीड़िता ने कहा कि यदि ऐसे गंभीर मामलों में आरोपियों को जमानत मिल जाती है तो देश की बेटियां खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी.

उन्होंने इसे अपने परिवार के लिए मौत के समान बताया. पीड़िता ने दुख जताते हुए कहा कि जिनके पास पैसा और प्रभाव होता है, वही जीतते हैं, जबकि साधारण लोग न्याय के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं.

सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी पीड़िता

पीड़िता ने साफ किया है कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगी. उन्होंने बताया कि वह फिलहाल दिल्ली में हैं और अपनी मां के साथ मंडी हाउस के पास विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं. इस विरोध में उनके वकील महमूद प्राचा और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता बाल्यान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे.