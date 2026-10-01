'राशन कार्ड के नाम पर होता था खेल', कीर्तिवर्धन सिंह का सपा-कांग्रेस पर हमला

उत्तर प्रदेश के गोंडा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह (Kirti Vardhan Singh Gonda Visit) ने लोगों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा. उन्होंने राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि पहले राशन कार्ड के नाम पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जबकि आज तकनीक के जरिए पात्र लोगों को राशन मिल रहा है. उन्होंने गोंडा के पिछड़े जिलों में शामिल होने का भी जिक्र किया.

गोंडा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले लोग राशन कार्ड बटोरकर रखते थे और अंगूठा लगवाकर वापस कर दिए जाते थे. आज व्यवस्था बदल गई है. अब राशन कार्ड पर नहीं, मशीन पर अंगूठा लगता है और पात्र व्यक्ति को पूरा अनाज मिल जाता है. उन्होंने लोगों से पूछा कि बताइए, यह बदलाव सही है या गलत.

चुनावी मोड में सपा, हर के वर्ग के लिए अखिलेश ने खोला घोषणाओं का पिटारा

पहले पिछड़े जिलों में गिना जाता था गोंडा और बलरामपुर

कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा और बलरामपुर के पुराने दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय दोनों जिले एक ही जिले का हिस्सा थे और उनके पिता सांसद थे. उन्होंने कहा कि उस समय गोंडा को उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता था. उन्होंने कहा कि पिछड़ेपन की कई वजहें थीं. शिक्षा के क्षेत्र में भी गोंडा और बलरामपुर काफी पीछे थे. हालांकि, अब प्रधानमंत्री के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिले में विकास और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर सामने आ रहे हैं.

कांग्रेस का बीजेपी और योगी सरकार पर हमला

उधर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दों लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ‘‘एक जनपद, एक माफिया’’ का मॉडल तैयार किया है. राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि यूपी में हर दिन औसतन नौ हत्याएं, 10 हत्या के प्रयास, नौ बलात्कार, 33 अपहरण और करीब 235 हिंसक अपराध हो रहे हैं.

'स्पेन बताने वाले यहां आएं', गोरखपुर जलभराव पर अजय राय ने साधा निशाना