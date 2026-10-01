Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राशन कार्ड के नाम पर होता था खेल', कीर्तिवर्धन सिंह का सपा-कांग्रेस पर हमला

'राशन कार्ड के नाम पर होता था खेल', कीर्तिवर्धन सिंह का सपा-कांग्रेस पर हमला

गोंडा पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सपा और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहले राशन कार्ड के नाम पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 01 Oct 2026 08:26 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोंडा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह (Kirti Vardhan Singh Gonda Visit) ने लोगों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा. उन्होंने राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि पहले राशन कार्ड के नाम पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जबकि आज तकनीक के जरिए पात्र लोगों को राशन मिल रहा है. उन्होंने गोंडा के पिछड़े जिलों में शामिल होने का भी जिक्र किया.

गोंडा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले लोग राशन कार्ड बटोरकर रखते थे और अंगूठा लगवाकर वापस कर दिए जाते थे. आज व्यवस्था बदल गई है. अब राशन कार्ड पर नहीं, मशीन पर अंगूठा लगता है और पात्र व्यक्ति को पूरा अनाज मिल जाता है. उन्होंने लोगों से पूछा कि बताइए, यह बदलाव सही है या गलत.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार गंभीर, वन स्टॉप सेंटर ने वृद्धा को परिवार से मिलाया
महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार गंभीर, वन स्टॉप सेंटर ने वृद्धा को परिवार से मिलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव ने जूता मारा है', सपा में किसको लेकर ऐसा बोले OP राजभर?
'अखिलेश यादव ने जूता मारा है', सपा में किसको लेकर ऐसा बोले OP राजभर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव से मिले अब्बास अंसारी, राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी हलचल
अखिलेश यादव से मिले अब्बास अंसारी, राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी
आराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी

चुनावी मोड में सपा, हर के वर्ग के लिए अखिलेश ने खोला घोषणाओं का पिटारा

पहले पिछड़े जिलों में गिना जाता था गोंडा और बलरामपुर

कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा और बलरामपुर के पुराने दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय दोनों जिले एक ही जिले का हिस्सा थे और उनके पिता सांसद थे. उन्होंने कहा कि उस समय गोंडा को उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता था. उन्होंने कहा कि पिछड़ेपन की कई वजहें थीं. शिक्षा के क्षेत्र में भी गोंडा और बलरामपुर काफी पीछे थे. हालांकि, अब प्रधानमंत्री के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिले में विकास और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर सामने आ रहे हैं.

कांग्रेस का बीजेपी और योगी सरकार पर हमला

उधर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दों लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ‘‘एक जनपद, एक माफिया’’ का मॉडल तैयार किया है. राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि यूपी में हर दिन औसतन नौ हत्याएं, 10 हत्या के प्रयास, नौ बलात्कार, 33 अपहरण और करीब 235 हिंसक अपराध हो रहे हैं.

'स्पेन बताने वाले यहां आएं', गोरखपुर जलभराव पर अजय राय ने साधा निशाना

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Gonda News UP NEWS Kirti Vardhan Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार गंभीर, वन स्टॉप सेंटर ने वृद्धा को परिवार से मिलाया
महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार गंभीर, वन स्टॉप सेंटर ने वृद्धा को परिवार से मिलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव ने जूता मारा है', सपा में किसको लेकर ऐसा बोले OP राजभर?
'अखिलेश यादव ने जूता मारा है', सपा में किसको लेकर ऐसा बोले OP राजभर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव से मिले अब्बास अंसारी, राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी हलचल
अखिलेश यादव से मिले अब्बास अंसारी, राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी
आराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
क्रिकेट
क्या एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाएंगे भारतीय खिलाड़ी? जानें नियम
क्या एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाएंगे भारतीय खिलाड़ी? जानें नियम
बॉलीवुड
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
ट्रेंडिंग
गुमशुदा पत्नी को सामने देख फूट-फूटकर रोया पति, वीडियो देख इंटरनेट इमोशनल
गुमशुदा पत्नी को सामने देख फूट-फूटकर रोया पति, वीडियो देख इंटरनेट इमोशनल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget