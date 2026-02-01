हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी ने की आम बजट की तारीफ, बोले- 'ये भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट'

CM योगी ने की आम बजट की तारीफ, बोले- 'ये भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट'

Budget 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट 145 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Feb 2026 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

रविवार (1 फरवरी) को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2026 संसद में पेश किया. बजट को लेकर सरकार की तरफ से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं. खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री का पूरा बजट सूना और सराहना की. खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बजट सुनते हुए एक पोस्ट की. जिसमें मुख्यमंत्री टीवी पर बजट लाइव सुन रहे हैं.

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट-2026-27 विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट है.

उन्होंने कहा कि यह बजट 145 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है. सीएम योगी ने कहा कि यह पहला अवसर है जब बजट कर्तव्य भवन में तैयार हुआ है. इसमें राष्ट्र के तीन महत्वपूर्ण कर्तव्यों तेज आर्थिक विकास, नागरिकों की क्षमताओं का विस्तार और हर परिवार तक समान अवसर को केंद्र में रखा गया है. 

बजट 2026 को लेकर क्या बोले सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि यह बजट किसानों, युवाओं,  महिलाओं, उद्यमियों और आम नागरिकों, सभी के कल्याण और उन्नयन के लिए ठोस और उपयोगी प्रावधान लेकर आया है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने विगत वर्षों में रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए व्यापक सुधार लागू किए हैं. जिसका सकारात्मक असर आज वैश्विक चुनौतियों के बीच सुदृढ़ भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है.

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस 2025 के बाद जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं का अधिसूचित होना जैसे 350 से अधिक सुधार किए गए हैं. इन सुधारों से राज्यों को अपने कर्तव्यों के अनुपालन और विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिली है. 

'पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प का प्रस्ताव सराहनीय'

सीएम ने कहा कि बजट में  पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प का प्रस्ताव सराहनीय है. चैंपियन एमएसएमई का निर्माण,  इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्रोत्साहन, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना और नगरीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास, जैसी पहलें उत्तर प्रदेश के कृषि, ग्रामीण रोजगार, उद्योग और नवाचार को नई दिशा देने वाली हैं. 

इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार. 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की पहल मत्स्य पालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई शक्ति देगी. पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलने से युवाओं और किसानों को रोजगार तथा अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे. 

शहरी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई- योगी आदित्यनाथ

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहरी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है. 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के एकल म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है. साथ ही लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के मॉडल रहे हैं. यह प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश के शहरी ढांचे को और सुदृढ़ करेगा.
 
उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में प्रत्येक जिले में स्टेम  (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग & मैथमेटिक्स) संस्थानों के लिए एक-एक छात्रावास की स्थापना का निर्णय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और सुगम शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है. 

बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई दूरगामी घोषणाएं

सीएम योगी ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दूरगामी घोषणाएं की गई हैं. देश में पांच मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से एक वाराणसी में होगा. इसके लिए वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार. इसके अतिरिक्त, पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना में राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश को व्यापक लाभ मिलेगा. 

उन्होंने कहा कि वस्त्र और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, टेक्स-इकॉन, समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों कारीगरों और बुनकरों को नई ताकत देंगी. इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विनिर्माण, केमिकल पार्क, कंटेनर विनिर्माण और विरासत औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार से उत्तर प्रदेश को वैश्विक विनिर्माण मानचित्र पर और मजबूत स्थान मिलेगा. 

बायोफार्मा शक्ति योजना से मेडिकल एजुकेशन, फार्मा पार्क और अनुसंधान गतिविधियों को सीधे लाभ मिलेगा. MSME सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की SME विकास निधि, लिक्विडिटी सपोर्ट और ‘कॉरपोरेट मित्र’ जैसी पहलें प्रदेश के सूक्ष्म और छोटे उद्यमों, स्टार्टअप और स्वरोजगार को गति देंगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास नीति को नई मजबूती

सीएम योगी ने बताया कि बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास नीति को नई मजबूती देता है. एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स पार्क और नगरीय ढांचे के विकास में उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा. दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी जैसे दो प्रमुख मार्ग पूर्वांचल को राष्ट्रीय हाई स्पीड नेटवर्क से सीधे जोड़ेंगे. इससे पर्यटन को गति मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को नया विस्तार मिलेगा. 

सीएम का कहना है कि सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन में भी बजट ने महत्वपूर्ण दिशा दिखाई है. नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड के माध्यम से देश के सभी प्रमुख विरासत स्थलों का डिजिटल दस्तावेजीकरण किये जाने का प्रावधान सराहनीय है. सारनाथ और हस्तिनापुर का देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में शामिल होना उत्तर प्रदेश के लिए गर्व और नए अवसर लेकर आया है. इससे प्रदेश की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी. 

नया आयकर अधिनियम, 2025; अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, सरलीकृत आयकर नियम और फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएगे. इससे आम जन को सीधा लाभ प्राप्त होगा. समग्र रूप से, बजट 2026 देश की विकास यात्रा में एक निर्णायक कदम है. यह विकास, विश्वास और अवसर, तीनों को नई ऊंचाई देता है. युवा शक्ति को केंद्र में रखने वाला यह बजट गरीब, शोषित व वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान के सरकार के संकल्प पर जोर देता है.  

'सबका साथ-सबका विकास की भावना पर आधारित'

सीएम योगी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना पर आधारित है. यह आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मज़बूत नींव रखता है. उत्तर प्रदेश इस बजट की हर घोषणा को धरातल पर उतारते हुए विकसित भारत के लक्ष्य में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा.

सीएम योगी ने कहा कि यह बजट 145 करोड़ भारतवासियों की आशा को पूरा करने वाला है और विकसित भारत का रोडमैप है. रविवार (1 फरवरी) को विकसित भारत का बजट पेश हुआ है. यह नए भारत का बजट है.

बजट को बताया लोक-कल्याणकारी

मुख्यमंत्री ने बजट को बेहद सकारात्मक और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया बताया.इसलिए उन्होंने इसे लोक-कल्याणकारी बजट बताया. खुद सीएम योगी के अलावा अन्य मंत्री और राज्य के नेताओं एन आम बजट किस सराहना की है.

केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने इसे युवाओं के लिए बेहद क्रन्तिकारी बजट बताया और कौशल विकास के लिए बेहद अहम् बताया. इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने इसे गाँवों से लेकर शहरों के विकास का बजट बताया.

विपक्ष ने बजट से जताई निराशा

विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने आम बजट 2026 पर निराशा जताई है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो पहले ही बयान दिया था कि जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उनके बजट से क्या उम्मीद हो सकती है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे दिशाहीन बजट बताया, उन्होंने इसे अर्थव्यवस्था खत्म करने वाला बजट बताया.

पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने तो बजट को बोगस ही कह दिया. रोहिणी आचार्य ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी कैसे होगी ? इस पर बजट में कोई स्पष्टता नहीं है.इसके अलावा भी विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने बजट से निराशा जताई है. 

Published at : 01 Feb 2026 02:57 PM (IST)
UP NEWS Yogi Adityanath Budget 2026
