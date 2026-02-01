हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUnion Budget 2026: कोयले से बना डाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर, चित्रकार ने दिखाईं जनता की उम्मीदें

Union Budget 2026: कोयले से बना डाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर, चित्रकार ने दिखाईं जनता की उम्मीदें

Budget 2026: जुबैर ने दीवार पर देश के लोगों की उम्मीदों और मुस्कुराते चेहरे के साथ बेहद जीवंत तस्वीर उतारी है. उनके मुताबिक आज के दिन पूरे देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 01 Feb 2026 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

Union Budget 2026: आज केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के 2026 बजट संसद में पेश करेंगी. बजट को लेकर हर वर्ग उम्मीदों के साथ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चित्रकार जुबैर ने अपनी कलाकारी से दीवार पर कोयले से वित्त मंत्री का चित्र बनाने के साथ लोगों की उम्मीदों को भी उकेर दिया है. अपनी कलाकृति से जनभावनाओं को दर्शाने का यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है.

जुबैर ने दीवार पर देश के लोगों की उम्मीदों और मुस्कुराते चेहरे के साथ बेहद जीवंत तस्वीर उतारी है. उनके मुताबिक आज के दिन पूरे देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, लिहाजा उन्होंने अपनी कला के जरिए भावनाओं को दर्शाया है. जिसमें किसान से लेकर मजदूर युवा और महिला भी शामिल है.

अमरोहा के रहने वाले हैं जुबैर

जुबैर अमरोहा के ही रहने वाले हैं और इससे पहले भी कोयले से चित्रकारी के कई नमूने प्रस्तुत कर चुके हैं. उन्होंने आज बजट के मौके पर अपनी चित्रकारी कला का जीवंत उदहारण प्रस्तुत किया है. अपनी इस कोयले से बनी पेंटिंग में जुबैर ने वित्त मंत्री की मुस्कुराती हुई फोटो बनाई है, उनके हाथ में लाल बजट बैग है. उसके बाद खेती, तकनीक, आधुनिक भारत का दर्शन करवाया है. सबसे खास बात उन्होंने इस पेंटिंग के लिए कोयले का इस्तेमाल किया है. जिसकी खूब तारीफ़ हो रही है. जुबैर अपनी कलाकारी के लिए आसपास के इलाके में खासा मशहूर हैं.

वित्त मंत्री आज पेश करेंगी बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार नौंवा बजट है, जोकि एक रिकॉर्ड है. इसके साथ ही रविवार को बजट पेश हो रहा है. जो अपने आप में ख़ास है. वित्त मंत्री लोकसभा में सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू करेंगी. बजट में कई लोक लुभावन घोषणाओं के साथ पिछले वित्तीय वर्ष का भी हिसाब-किताब प्रस्तुत होगा. बजट में खासकर टैक्स स्लैब, किसान-युवा, रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर दिखाई देने की उम्मीद है.

Published at : 01 Feb 2026 10:48 AM (IST)
