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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजया पाल को RDX से उड़ाने की धमकी! रेकी का भी आरोप, CM योगी से गुहार

जया पाल को RDX से उड़ाने की धमकी! रेकी का भी आरोप, CM योगी से गुहार

उमेश पाल ह्त्य्कांड की गवाह और उनकी पत्नी जया पाल ने अपनी जान को खतरा बताया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी रेकी की जा रही है और उन्हें आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 10 Sep 2026 07:44 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह रहे अधिवक्ता उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात दो सरकारी गनर की 24 फरवरी 2023 को नृशंस हत्याकर दी गई थी. कचेहरी से घर लौटने के दौरान सुलेम सराय में घर के सामने गोलियों और बमों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया था. इस हमले में दो सरकारी गनर की भी मौत हो गई थी.

अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या माफिया अतीक अहमद के इशारे पर उसके गुर्गों और तीसरे नंबर के बेटे असद ने की थी. इस मामले में 25 फरवरी 2023 को अधिवक्ता उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उमेश पाल व दो सरकारी गनर शूटआउट केस का ट्रायल प्रयागराज की एससी- एसटी कोर्ट में चल रहा है. 

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सुरक्षा के लिए लगाई गुहार 

इन दिनों अदालत में जया पाल की जिरह चल रही है. लेकिन जया पाल ने अपनी सुरक्षा को लेकर मीडिया से गुहार लगाई है. उन्होंने कहा है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है. लेकिन इसके बावजूद उनकी अज्ञात वाहनों से रेकी की जा रही है. इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी उन्हें धमकी भी दी जा रही है.  उन्हें भी पति की तरह आरडीएक्स बम से उड़ाने की धमकी सोशल मीडिया पर दी जा रही है. 

‌जया पाल का कहना है कि इस मामले की जानकारी उन्होंने केस की सुनवाई कर रही अदालत के साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारियों को भी दी है. जया पाल ने कहा है कि उनके पति उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट के तीन आरोपी शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी फरार हैं. जिन पर शासन ने 5-5 लाख का इनाम घोषित किया है.

अतीक के कुनबे से जान का खतरा 

इसके अलावा अतीक गैंग को संचालित करने वाली उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी भी फरार है. इन तीनों के खिलाफ भी 50-50 हजार का इनाम घोषित है. जयपाल का कहना है कि इसके अलावा माफिया अतीक अहमद के दो बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद जेल में बंद है. जबकि तीसरा बेटा एहजम जेल से बाहर है. जया पाल ने अतीक अहमद के कुनबे से भी अपनी जान को खतरा बताया है. 

जया पाल ने कहा है कि उन्होंने पुलिस में भी तहरीर दी है. लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. हालांकि जया पाल का कहना है की अदालत में मुकदमे की पैरवी करने जाने के दौरान पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है. ‌ लेकिन इसके बावजूद रेकी किए जाने और सोशल मीडिया पर धमकी दिए जाने से जया पाल बेहद डरी हुई हैं.

सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई

जया पाल ने शासन प्रशासन और खास तौर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले में दखल देते हुए जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है. जया पाल ने एक सितंबर को कोर्ट जाने के दौरान काले रंग की थार कार से रेकी किए जाने का सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 07:44 AM (IST)
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