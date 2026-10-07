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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउमाशंकर सिंह की कंपनियां भरेंगी 400 करोड़ का टैक्स? 9 महीने पुराने छापे पर आई रिपोर्ट

उमाशंकर सिंह की कंपनियां भरेंगी 400 करोड़ का टैक्स? 9 महीने पुराने छापे पर आई रिपोर्ट

बसपा के दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के यहां फरवरी 2026 में छापा पड़ा था. अब आयकर जांच की रिपोर्ट तैयार हो गई है जिसे अंतिम आकलन के लिए दिल्ली मुख्यालय भेजा जाएगा.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 07 Oct 2026 05:22 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी के दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह से जुड़ी कंपनियों पर आयकर विभाग अब 400 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स देनदारी तय करने की तैयारी में है. विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने फरवरी 2026 में की गई छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन और कथित कर चोरी से जुड़े साक्ष्यों का विश्लेषण पूरा कर रिपोर्ट तैयार कर ली है. अब रिपोर्ट अंतिम आकलन के लिए आयकर विभाग के मुख्यालय भेजी जाएगी.

जांच के दौरान कंपनियों के सड़क निर्माण और खनन कारोबार से जुड़े लेनदेन के अलावा संपत्तियों और अन्य वित्तीय गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज भी खंगाले गए. सूत्रों के मुताबिक, जांच में बड़े पैमाने पर टैक्स देनदारी सामने आने का अनुमान है. हालांकि अंतिम रकम का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर आकलन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा.

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30 से ज्यादा ठिकानों पर हुई थी छापेमारी

फरवरी में आयकर विभाग की टीमों ने उमाशंकर सिंह से जुड़े लखनऊ, बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज और कौशांबी समेत 30 से अधिक ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की थी. तलाशी के दौरान करीब 10 करोड़ रुपये नकद मिलने के साथ ही संपत्तियों, खनन गतिविधियों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज मिलने की बात सामने आई थी.

कार्रवाई उमाशंकर सिंह से जुड़ी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी और साईं राम इंटरप्राइजेज समेत उन कारोबारों पर केंद्रित थी, जो सड़क निर्माण और खनन से जुड़े कार्य करते रहे हैं.

ड्रोन और सैटेलाइट से भी जुटाए गए सबूत

आयकर जांच में केवल कागजी दस्तावेजों और खातों की पड़ताल ही नहीं की गई. मिर्जापुर और सोनभद्र में खनन गतिविधियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग का भी सहारा लिया गया. इन माध्यमों से कथित अवैध खनन से जुड़े साक्ष्य जुटाए जाने की बात सामने आई है.

सूत्रों के अनुसार, जांच रिपोर्ट में खनन विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है. आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने कथित अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की. खनन निदेशालय के अधिकारियों से भी इस संबंध में जवाब-तलब किए जाने की जानकारी सामने आई है.

जांच के दौरान कुछ नौकरशाहों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने से जुड़े दस्तावेज मिलने की भी बात कही जा रही है. हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का अंतिम पक्ष सामने आना बाकी है.

मुख्यालय करेगा टैक्स का अंतिम निर्धारण

इन्वेस्टिगेशन विंग की रिपोर्ट अब आयकर विभाग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय भेजी जाएगी. वहां उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर टैक्स चोरी की अंतिम रकम का आकलन किया जाएगा. संबंधित कंपनी संचालकों को भी अपना पक्ष रखने और उपलब्ध साक्ष्यों पर जवाब देने का अवसर मिलेगा. इसके बाद ही अंतिम टैक्स देनदारी तय होगी.

बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक रहे उमाशंकर सिंह का 6 अगस्त 2026 को निधन हो गया था. उनके निधन से कुछ महीने पहले ही आयकर विभाग ने उनसे जुड़े कारोबारी ठिकानों पर व्यापक कार्रवाई की थी. अब उसी जांच के आधार पर विभाग करोड़ों रुपये की टैक्स देनदारी निर्धारित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है.

Published at : 07 Oct 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Income Tax BSP UP NEWS Ballia News
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