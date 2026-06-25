उमंग सिंघार का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले- 'यह पेपर लीक नहीं, देश के युवाओं का भविष्य लीक है'

नीट यूजी परीक्षा 2026 पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा देश के कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गयी. जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान 'छात्रों की गूंज' की शुरुआत की है. उमंग सिंघार ने बताया कि छात्रों की गूंज अभियान की राहुल गांधी ने 25 जून से शुरुआत कर दी है. कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 10 जुलाई को प्रयागराज आ सकते हैं.

उमंग सिंघार ने बताया कि 25 जून से 9 अगस्त तक 40 दिनों तक यह अभियान 28 प्रमुख शहरों में चलेगा. प्रयागराज में कार्य्रकम सफल बनाने के लिए छात्रों, प्रतियोगी छात्रों,कोचिंग संस्थानों, कॉलेज, परिसरों और युवाओं के बीच अभियान चलाया जाएगा.

1 अगस्त को 28 शहरों में होगा प्रदर्शन

उमंग सिंघार ने बताया कि 1 अगस्त को सभी 28 शहरों में जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे और 9 अगस्त को दिल्ली में संसद का युवा घेराव करेंगे, ताकि छात्रों की आवाज सीधे केंद्र सरकार तक पहुंच सके. मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि पेपर लीक अब कुछ छात्रों की नकल का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह संगठित नेटवर्क का रूप ले चुका है.

यह भी पढ़ें: देहरादून: गर्लफ्रेंड और उसके प्रेमी की धमकियों के चलते युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में छलका दर्द

केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार छात्रों से मेहनत की उम्मीद करती है, लेकिन एक प्रश्न पत्र तक सुरक्षित नहीं रख पा रही है. यह पेपर लीक नहीं भविष्य लीक है. यह परीक्षा सुधार नहीं, परीक्षा घोटाला है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है. बोले यह कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है बल्कि हर युवा की मांग है.

पेपर लीक माफियाओं की जांच की मांग

उमंग सिंघार ने पेपर लीक को राजनीतिक संरक्ष्ण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी को युवाओं की भावनाओं को समझना चाहिए. इसके साथ ही पेपर लीक मामले में पेपर लीक माफिया, वेंडर एजेंसियों, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण से संभावित संबंधों की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

परीक्षा सुधार की मांग

उमंग सिंघार ने आगे कहा कि देश में परीक्षा व्यवस्था की ओवरहालिंग हो. हर चरण पर परीक्षा को सुरक्षित किया जाए. तय वार्षिक परीक्षा और भर्ती कैलेंडर लागू हो. परीक्षा तिथि,रिजल्ट तिथि और नियुक्ति समय सीमा पहले से घोषित हो और उनका सख्ती से पालन हो. उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में शिक्षा अब अधिकार नहीं व्यापार बन गई है. छात्र फेल नहीं हो रहे हैं बल्कि शिक्षा मंत्रालय और एनटीए छात्रों को फेल कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह अभियान छात्रों की आवाज बनेगा-छात्रों के भविष्य की चोरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. छात्र परीक्षा से नहीं डर रहा है बल्कि पेपर लीक से डर रहा है. पिछले कुछ वर्षों में 90 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं. नीट पेपर लीक के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में 21 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की. लेकिन पीएम मोदी ने बच्चों के प्रति श्रद्धांजलि नहीं व्यक्त की.

शिक्षा अब पूरी तरह व्यापार

उमंग सिंघार ने कहा कि शिक्षा का 3.43 लाख करोड़ का व्यापार है. 5 करोड़ 95 लाख छात्र छात्राएं विभिन्न परीक्षाओं में परीक्षा दे रहे हैं. जनता ने शिक्षा पर सरकार से 2.03 लाख करोड़ अधिक निवेश किया. लेकिन बदले में युवाओं को पेपर लीक मिल रहा है. 1000 बच्चों में सिर्फ 12 बच्चों को नौकरी मिलती है. कांग्रेस के छात्रों की गूंज वेबसाइट chhatronkigoonj.in तैयार की है. मिस्ड कॉल नंबर 9873036161 भी जारी किया है, जिससे युवा इस अभियान से जुड़ सकते हैं. इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने एक पोस्टर जारी किया है. जिसमें लिखा है देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है.

यह भी पढ़ें: समाजवादी पार्टी की बागी पूजा पाल को BJP ने दे दी बड़ी जिम्मेदारी, पंकज चौधरी की टीम में मिला यह काम