हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUKSSSC परीक्षा पेपर लीक: आरोपी गिरफ्तार, STF जांच में जुटी, कांग्रेस सड़कों पर उतरी

UKSSSC परीक्षा पेपर लीक: आरोपी गिरफ्तार, STF जांच में जुटी, कांग्रेस सड़कों पर उतरी

Dehradun News: UKSSSC की परीक्षा पटवारी, लेखपाल और अन्य ग्रुप-सी पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 40,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए. पेपर लीक की इस घटना ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 22 Sep 2025 12:25 PM (IST)

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में देहरादून पुलिस और UKSSSC ने देर रात प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा किया. पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच में अब तक किसी संगठित गैंग की संलिप्तता नहीं पाई गई है. आयोग के सचिव विनीत कुमार तोमर ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगाए गए थे, फिर भी कुछ पेज लीक हो गए, जिससे आश्चर्य हुआ है.

देहरादून SSP और STF को तत्काल जांच के लिए पत्र भेजा गया है. आरोपी की पहचान हो चुकी है और साक्ष्य संग्रहित किए जा चुके हैं.

40 हजार से अधिक उम्मीदवार शामिल

पेपर लीक की इस घटना ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है. UKSSSC की परीक्षा पटवारी, लेखपाल और अन्य ग्रुप-सी पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 40,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए. प्रेस वार्ता में SSP अजय सिंह ने कहा कि लीक के आरोपी हकम सिंह और उनके सहयोगी पंकज गौर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों पर 12-15 लाख रुपये की रिश्वत लेकर परीक्षा में सफलता का वादा करने का आरोप है. हकम सिंह पर पहले भी 2022 में पेपर लीक का केस दर्ज था. FIR उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट की धारा 12(3) के तहत दर्ज की गई है. पुलिस ने जांच में पाया कि यह संगठित अपराध नहीं, बल्कि व्यक्तिगत साजिश लग रही है.

उम्मीदवारों ने जाहिर किया गुस्सा

पेपर लीक की घटना ने उम्मीदवारों में भारी निराशा पैदा कर दी है. कई परीक्षार्थियों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया, जबकि आयोग ने कहा कि परीक्षा रद्द करने पर विचार चल रहा है. विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता में जोड़ा कि हमने सभी केंद्रों पर सख्त सुरक्षा के बावजूद यह लीक कैसे हुआ, इसकी गहन जांच कराई जा रही है. STF को शामिल किया गया है ताकि दोषियों को सजा मिले. इससे पहले शनिवार को ही दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे जो उम्मीदवारों को सॉल्व्ड पेपर देने का झांसा दे रहे थे.

कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मामले को पकड़ लिया है. UKSSSC पेपर लीक के विरोध में आज कांग्रेस का प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा. पार्टी अध्यक्ष करण महरा ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धामी सरकार ने देश का सबसे सख्त एंटी-चीटिंग कानून बनाया, लेकिन पेपर लीक माफिया पर लगाम नहीं लगा पाई. यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत सभी जिलों में सड़क पर उतरेंगे, और CM पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग करेंगे. महरा ने कहा कि प्रदेशव्यापी आंदोलन से सरकार को झकझोरेंगे. युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और यह लीक उनकी उम्मीदें चूर कर रहा है.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 12:25 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UKSSSC Paper Leak UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरों पर लट्टू ना हो जाएं तो कहना
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरें वायरल
हेल्थ
World Ayurveda Day: क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
नौकरी
UN का बड़ा खुलासा, जानें AI से पुरुषों या महिलाओं किस की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा
UN का बड़ा खुलासा, जानें AI से पुरुषों या महिलाओं किस की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा
नौकरी
DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget