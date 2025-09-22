उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में देहरादून पुलिस और UKSSSC ने देर रात प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा किया. पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच में अब तक किसी संगठित गैंग की संलिप्तता नहीं पाई गई है. आयोग के सचिव विनीत कुमार तोमर ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगाए गए थे, फिर भी कुछ पेज लीक हो गए, जिससे आश्चर्य हुआ है.

देहरादून SSP और STF को तत्काल जांच के लिए पत्र भेजा गया है. आरोपी की पहचान हो चुकी है और साक्ष्य संग्रहित किए जा चुके हैं.

40 हजार से अधिक उम्मीदवार शामिल

पेपर लीक की इस घटना ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है. UKSSSC की परीक्षा पटवारी, लेखपाल और अन्य ग्रुप-सी पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 40,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए. प्रेस वार्ता में SSP अजय सिंह ने कहा कि लीक के आरोपी हकम सिंह और उनके सहयोगी पंकज गौर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों पर 12-15 लाख रुपये की रिश्वत लेकर परीक्षा में सफलता का वादा करने का आरोप है. हकम सिंह पर पहले भी 2022 में पेपर लीक का केस दर्ज था. FIR उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट की धारा 12(3) के तहत दर्ज की गई है. पुलिस ने जांच में पाया कि यह संगठित अपराध नहीं, बल्कि व्यक्तिगत साजिश लग रही है.

उम्मीदवारों ने जाहिर किया गुस्सा

पेपर लीक की घटना ने उम्मीदवारों में भारी निराशा पैदा कर दी है. कई परीक्षार्थियों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया, जबकि आयोग ने कहा कि परीक्षा रद्द करने पर विचार चल रहा है. विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता में जोड़ा कि हमने सभी केंद्रों पर सख्त सुरक्षा के बावजूद यह लीक कैसे हुआ, इसकी गहन जांच कराई जा रही है. STF को शामिल किया गया है ताकि दोषियों को सजा मिले. इससे पहले शनिवार को ही दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे जो उम्मीदवारों को सॉल्व्ड पेपर देने का झांसा दे रहे थे.

कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मामले को पकड़ लिया है. UKSSSC पेपर लीक के विरोध में आज कांग्रेस का प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा. पार्टी अध्यक्ष करण महरा ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धामी सरकार ने देश का सबसे सख्त एंटी-चीटिंग कानून बनाया, लेकिन पेपर लीक माफिया पर लगाम नहीं लगा पाई. यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत सभी जिलों में सड़क पर उतरेंगे, और CM पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग करेंगे. महरा ने कहा कि प्रदेशव्यापी आंदोलन से सरकार को झकझोरेंगे. युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और यह लीक उनकी उम्मीदें चूर कर रहा है.