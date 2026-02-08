हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UGC के नए नियमों के खिलाफ महापंचायत, लहराईं गईं तलवारें, यति नरसिंहानंद का सरकार पर गंभीर आरोप

UGC के नए नियमों के खिलाफ महापंचायत, लहराईं गईं तलवारें, यति नरसिंहानंद का सरकार पर गंभीर आरोप

UGC Row 2026: गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर में यूजीसी एक्ट के खिलाफ महापंचायत का आयोजन हुआ. जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने सरकार को घेरा है.

By : विपिन तोमर | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Feb 2026 07:22 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद के डासना मंदिर में रविवार (08 फरवरी) को यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ महापंचायत का आयोजन कराया गया. यह आयोजन जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने करवाया. इस दौरान बड़ी संख्या में साधु-संत पंचायत में मौजूद रहे. खास बात यह है कि इस पंचायत में ओबीसी और SC समाज से जुड़े लोग भी सम्मिलित हुए. पंचायत में मौजूद बड़ी संख्या में साधु संतों ने फरसा के साथ-साथ तलवारें लहराई और इस एक्ट का विरोध किया. वहीं मंदिर से जुड़ी बीजेपी की महिला पदाधिकारी इस मामले को लेकर 7 दिनों से अनशन पर हैं.

'UGC लाकर हिंदुओं को बांटने का काम कर रही सरकार'

गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर में यूजीसी एक्ट के खिलाफ महापंचायत का आयोजन हुआ. पंचायत का आयोजन करने वाले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि बीजेपी की लाइन है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बाटोगे तो कटोगे. लेकिन यह सरकार यूजीसी लाकर हिंदुओं को ही बांटने का काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि सरकार देश में इस्लामीकरण करना चाह रही है.

BJP की महिला पदाधिकारी ने दी सड़क जाम की चेतावनी

वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महिला पदाधिकारी पिछले 7 दिनों से इस एक्ट के खिलाफ आमरण अनशन पर हैं. उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों की चिंता है. इस एक्ट के विरोध में महिलाएं 'महाकाली' बन जाएंगी. रेल मार्ग को बाधित किया जाएगा और सड़कें जाम कर दी जाएगी.

ओबीसी और एससी समाज के लोगों ने क्या कहा?

इस पंचायत में पहुंचे ओबीसी वर्ग और एससी समाज के लोगों का कहना था कि हम सब साथ रहते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं. हमारे बीच किसी भी तरह का मतभेद नहीं है. ना हमने यह एक्ट मांगा था तो फिर यह एक्ट क्यों दिया जा रहा है. 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया था. इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने यूजीसी के नए रेगुलेशन पर रोक लगा दी थी. इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है.

Published at : 08 Feb 2026 07:22 PM (IST)
