उधमसिंह नगर में चाउमीन वाले ने मांगे पैसे तो भड़के युवक, पहले की मारपीट फिर चलाई गोली

ऊधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर स्थित रमपुरा में युवक को अपने चाउमीन के पैसे मांगना महंगा पड़ गया. चाउमीन बेचने वाले युवक के साथ कुछ युवकों द्वारा अभद्रता व मारपीट करते हुए धमकाया गया है. साथ ही डर का माहौल बनाते हुए चार राउंड फायरिंग भी की. जिसके बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.

घटना की जानकरी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी डीबीआर कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी. हालांकि गनीमत रही कि फायरिंग में कोई जनहानि नहीं हुई है. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना को अंजाम देने का बाद अभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.

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चाउमीन के पैसे मांगने को लेकर हुआ विवाद

विगत देर रात जनपद ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर स्थित रम्पुरा वार्ड 22 में चाऊमीन के पैसे मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ. इसमें कुछ युवकों ने दुकानदार सोमवीर से गाली-गलौज और अभद्रता शुरू कर दी. इसके अलावा उसके साथ हल्की-फुल्की मारपीट भी की.

आरोप है कि आरोपियों को पैसे मांगना इतना नागवार गुजरा की उन्होंने अपनी दबंगई दिखाते हुए खौफ बनाने के लिए मौके पर चार राउंड फायरिंग कर दी. फायरिंग की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसमें संजय, कमल और अमन का नाम शामिल है. वहीं पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगालना शुरू कर दिए हैं.

पूछताछ के लिए पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लिया

साथ ही कुछ संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने पूंछतांछ के लिए हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि रम्पुरा कटोरी मंदिर के पास चाउमीन की दुकान पर कुछ युवक चाऊमीन खाने आए. जब उनसे पैसे मांगे गए तो उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और कुछ दूरी पर जाकर चार राउंड फायरिंग कर दी.

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर संजय, कमल और अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे.

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