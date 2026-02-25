हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUdham Singh Nagar News: मंदिर के सामने खाली पड़ी जमीन पर बुजुर्ग ने पढ़ी नमाज, लोगों ने डंडे से पीटा, इलाके में तनाव

Udham Singh Nagar News: मंदिर के सामने खाली पड़ी जमीन पर बुजुर्ग ने पढ़ी नमाज, लोगों ने डंडे से पीटा, इलाके में तनाव

Udham Singh Nagar News In Hindi: पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पीड़ित की चिकित्सा जांच कराई जा रही है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 25 Feb 2026 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ लोगों को एक बुज़ुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के साथ कथित रूप से मारपीट करते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है.

ऐसा आरोप है कि जगतपुरा स्थित अटरिया मंदिर के सामने खाली पड़ी जमीन पर नमाज पढ़ने को लेकर मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने बुज़ुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को डंडों से पीटा और धार्मिक नारा लगवाया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

ऐसा बताया जा रहा है कि पीड़ित की पहचान शाहिद के रूप में हुई है, जो रेशम बाड़ी क्षेत्र का निवासी है और पेशे से राजमिस्त्री है. शाहिद का कहना है कि वह पास में कई दिनों से काम कर रहा था और रमजान के दौरान नमाज के समय नजदीक की खाली पड़ी जमीन पर नमाज अदा कर रहा था. उसका दावा है कि मंदिर परिसर उससे काफी दूरी पर है और यदि किसी को आपत्ति थी तो उसे समझाया जा सकता था.

इस घटना की जानकारी मिलते ही मुस्लिम समुदाय के लोग पीड़ित को इलासाथ लेकर कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी. प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि आरोपी पहले से हत्या के मामले में सज़ायाफ्ता रह चुका है और फिलहाल पैरोल पर बाहर है. उनका कहना है कि यह वीडियो जानबूझकर वायरल किया गया है.

पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की

वहीं, मंदिर के प्रबंधक अरविंद शर्मा ने आरोपों से इनकार नहीं किया है. उनका कहना है कि मंदिर की जमीन पर किसी भी अन्य धार्मिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए उन पर मुकदमा ही क्यों न दर्ज हो जाए.

इस मामले में नगर निगम के पार्षद परवेज कुरैशी का कहना है कि 'यह मामला बेहद गंभीर है. किसी भी नागरिक के साथ मारपीट करना अस्वीकार्य है. अगर किसी को आपत्ति थी तो प्रशासन को सूचना दी जानी चाहिए थी. हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.'

कांग्रेस नेत्री सोफिया नाज का कहना है कि 'प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. धर्म के नाम पर हिंसा और जबरन नारे लगवाना संविधान की भावना के खिलाफ है. यह घटना सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली है. प्रशासन को तुरंत कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाना चाहिए.'

फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पीड़ित की चिकित्सा जांच कराई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच जारी है.

और पढ़ें
Published at : 25 Feb 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Udham Singh Nagar News: मंदिर के सामने खाली पड़ी जमीन पर बुजुर्ग ने पढ़ी नमाज, लोगों ने डंडे से पीटा, इलाके में तनाव
मंदिर के सामने खाली पड़ी जमीन पर बुजुर्ग ने पढ़ी नमाज, लोगों ने डंडे से पीटा, इलाके में तनाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'उगते सूरज की भूमि को आदित्य' का नमस्कार..', जापान पहुंचे CM योगी, निवेशकों से की मुलाकात
'उगते सूरज की भूमि को आदित्य का नमस्कार..', जापान पहुंचे CM योगी, निवेशकों से की मुलाकात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Agra News: पानी के टैंकर में जानवर की हड्डी जैसा अवशेष मिलने का दावा, नगर पालिका में मचा हड़कंप
Agra News: पानी के टैंकर में जानवर की हड्डी जैसा अवशेष मिलने का दावा, नगर पालिका में मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
UNGA Voting: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
क्रिकेट
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
ब्यूटी
Holi 2026: होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
ट्रेंडिंग
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget