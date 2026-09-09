मोमबत्ती की रोशनी में इलाज! उधम सिंह नगर में हेल्थ सिस्टम की खुली पोल

उत्तराखंड की धामी सरकार भले ही प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे कर रही हो, लेकिन उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित एलडी भट्ट उपजिला राजकीय चिकित्सालय की जो तस्वीर सामने आई है. वह सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच गहरी खाईं को उजागर करने वाली है. एलडी भट्ट उपजिला राजकीय चिकित्सालय में मोमबत्ती की रोशनी के सहारे इलाज किया जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद सरकारी दावों की पोल खुल गई है.

दरअसल, एलडी भट्ट उपजिला राजकीय चिकित्सालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक चिकित्सक मोमबत्ती की रोशनी में ओपीडी में मरीजों को देखते नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो ने अस्पताल की बिजली और वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है.

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विद्युत आपूर्ति की नहीं सामने आई वजह

हालांकि, वीडियो किन परिस्थितियों में बनाया गया और उस समय बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह क्या थी, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है. सबसे बड़ी बात ये है कि जिस अस्पताल में मरीज बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. वहां डॉक्टर को ही बिजली न होने के कारण मोमबत्ती की रोशनी में ओपीडी करने को मजबूर होना पड़ रहा है.

वायरल वीडियो पर क्या बोलें CMO?

वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर काशीपुर एलडी भट्ट राज के चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर संजीव दीक्षित ने कहा कि हमारे यहां पर विद्युत के पावर बैकअप के लिए दो जनरेटर और पर्याप्त इन्वर्टर हमारे यंहा उपलब्ध हैं. उस जनरेटर की कैपेसिटी आवश्यक रूप से आकस्मिक परिस्थिति में अस्पताल की कैपेसिटी को अनुसार बैकअप देते हैं.

सीएमओ ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो आई है. यह वीडियो उस वक्त समय बनाई गई है. जब विद्युत वाधित हुई और 10 मिनट के अंतराल के बाद जो व्यवस्था सुचारू रूप से की जानी थी उस समय की है. उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में ऑनलाइन यूपीएस की भी व्यवस्था काशीपुर एलडी भट्ट में करने जा रहे हैं, ताकि मरीजों व चिकित्सकों को अव्यवस्था ना हो.

ADM ने कही कार्रवाई की बात

वहीं, पंकज उपाध्याय एडीएम उधम सिंह नगर ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान मे नहीं है. वह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल डी भट्ट राजकीय चिकित्सालय काशीपुर से बात कर जानकारी जुटाएंगे. जांच मे यदि कोई गंभीर त्रुटि सामने आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी.

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