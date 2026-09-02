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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउधम सिंह नगर में बारिश ने मचाई तबाही, बाढ़ में फंसे 91लोगों को किया रेस्क्यू

उधम सिंह नगर में बारिश ने मचाई तबाही, बाढ़ में फंसे 91लोगों को किया रेस्क्यू

उधम सिंह नगर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, बचाव दल ने जनपद के खटीमा और सितारगंज में बाढ़ में फंसे कुल 91 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया है.

Written By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर |  Updated at : 02 Sep 2026 05:57 PM (IST)
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उत्तराखंड मे लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही मचा रखी है, इस तबाही से उधम सिंह नगर भी अछूता नहीं है. बारिश से जिले के कई इलाकों ने नदी का रूप ले लिया है. जनपद के खटीमा में 17 परिवार के 76 लोगों को और सितारगंज में तीन परिवार के 15 सदस्यों का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है.

जानकारी के मुताबिक, उधम सिंह नगर जिले के सभी नदी नाले उफान पर है जिससे सितारगंज के मेन मार्किट दरिया बन गयी और खेत हों या खलियान सभी जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. डैम भी उफान पर हैं, जिसके कारण डैम से पानी छोड़ा जा रहा है जोकि यूपी के कई इलाकों को प्रभावित कर सकता है.

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बचाव दल ने कई परिवारों को किया रेस्क्यू

आपको बता दें कि लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र ऊधम सिंह नगर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, जनपद के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. जनपद के खटीमा में 17 परिवार के 76 लोगों को रेस्क्यू कर प्राथमिक पाठशाला रघुलिया में रखा गया एवं भोजनालय की व्यवस्था की गईं. इसी तरह सितारगंज में तीन परिवार के 15 सदस्यों को फायर और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर एक्युआ पार्क फेस-2 में ठहराया गया. 

वहीं, सितारगंज के ग्राम नकाहा नया गांव, किच्छा गौला नदी, नानक सागर डैम, गुलरभोज डैम, कोसी नदी, बैगुल डैम आदि पर बसे गांव मे बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. एसडीआरएफ टीम ने बाढ़ में फंसे सभी परिवारों का सकुशल रेस्क्यू किया, प्रभावित परिवारों में छोटे-छोटे बच्चे भी मौजूद थे.

पुलिस ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर किया शिफ्ट

पुलिस एवं एसडीआरएफ टीम द्वारा परिजनों को भरोसा दिलाकर उनका हौसला बढ़ाया गया, जिसके बाद बोट के माध्यम से सभी प्रभावित परिवारों एवं बच्चों को बाढ़ के पानी से सकुशल बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों द्वारा पुलिस एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया तथा सभी लोग आसपास रहने वाले अपने-अपने रिश्तेदारों के यहां सुरक्षित चले गए.

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Published at : 02 Sep 2026 05:57 PM (IST)
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UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News
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