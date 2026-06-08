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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउधम सिंह नगर में पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदला, दामाद ने ससुर-साले समेत तीन पर किया हमला

उधम सिंह नगर में पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदला, दामाद ने ससुर-साले समेत तीन पर किया हमला

Udham Singh Nagar News: अचानक दामाद सिरौली कला आ धमका और हलकी कहा सुनी के बाद आरोपी दामाद ने ससुर के ऊपर धारदार हथियार पाटल से जानलेवा हमला बोल दिया. जिसमें ससुर का हाथ की अंगुली भी कट गई.

By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 08 Jun 2026 09:25 PM (IST)
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उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में थाना पुलभट्टा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पारिवारिक विवाद में दामाद ने अपने ससुर, साले समेत एक महिला को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया है.  नाजुक हालत में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.जबकि आरोपी फरार हो गया.

उधर इस मामले में अभी तक परिजनों द्वारा पुलिस से शिकायत नहीं की गयी है, जिस पर अधिकारियों ने मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कर कार्रवाई की बात कही है. उधर इस घटना से पूरे इलाके में हडकंप मचा हुआ है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक वार्ड 18 के सिरौली कला निवासी जीशान ने अपनी पुत्री का विवाह 4 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के बहेड़ी बरेली स्थित फ़रीदपुर निवासी जीशान के साथ हुआ था. शादी के बाद से आरोपी दामाद आये दिन क्लेश करता चला आ रहा था. कई बार बातचीत भी हुई थी. इस मामले में थाना पुलभट्टा पुलिस को भी शिकायत दी गई थी. 

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आये दिन क्लेश के चलते उस्मान की पुत्री पिछले चार माह से मायके किच्छा सिरौलीकलां रहने लगी. जिसके बाद लड़की पिता ने घर का परिवारिक क्लेश खत्म करने के लिए मौसी और मौसा की मौजूदगी में भेजनें को कहा तो उन्होंने मना कर दिया.लेकिन आज अचानक दामाद सिरौली कला आ धमका और हलकी कहा सुनी के बाद आरोपी दामाद ने ससुर के ऊपर धारदार हथियार पाटल से जानलेवा हमला बोल दिया. जिसमें ससुर का हाथ की अंगुली भी कट गई. 

इसके बाद आरोपी ने अपने साले जीशान पुत्र उस्मान व बानो पुत्री उस्मान पर भी जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें उनके पाटल लगने से चोटे आई है. उन्हें उपचार के लिए परिजनों द्वारा जिला अस्पताल लाया गया है.जबकि आरोपी दामाद घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. 

पुलिस में शिकायत नहीं 

एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर प्राप्त होते ही जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी. सूचना के बाद स्थानीय पुलिस को भी जांच के लिए बोला गया है.

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Published at : 08 Jun 2026 09:25 PM (IST)
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Udhamsingh Nagar News UTTARAKHAND NEWS CRIME NEWS
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