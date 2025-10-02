शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों के बाद दशमीं तिथि को विजय दशमी अर्थात दशहरा के रूप में मनाया जाता है. यह पर्व बुराई पर अच्छाई, असत्य और सत्य, अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है. इस बार दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर यानी आज मनाया जाना है. उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दशहरे को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है. यहां एक मुस्लिम परिवार तीन पीढ़ियों रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला तैयार कर रहा है.

उधम सिंह नगर में लंका पति रावण, कुम्भकरण और मेघनाथ का पुतला तैयार करने वाले मुस्लिम कारीगर से एबीपी लाइव संवाददाता वेद प्रकाश यादव ने खास बातचीत की है. तीन पीढ़ियों से लंकापति रावण, कुम्भकरण और मेघनाथ का पुलता बनाने वाले मुस्लिम समुदाय के कारीगर ने कई अहम बात बताई है.

तीन पीढ़ियों से पुतलों को तैयार कर रहे मुन्ने खान

यूपी के रामपुर जिले के हाथीखाना क्षेत्र के रहने वाले मुन्ने खां तीन पीढ़ियों से लंका पति रावण, कुम्भकरण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार करते हैं. मुन्ने खां ने बताया कि हमारे परिवार ने तीन पीढ़ियों पहले पुलता बनाने के कारोबार से जुड़े थें, तब से आज तक हमारा परिवार इस काम से जुड़ा हुआ है.

एबीपी लाइव से बातचीत में मुन्ने खां ने बताया कि हमारा परिवार ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा और लालकुआं समेत अन्य स्थानों पर दशहरा त्यौहार के लिए रावण, कुम्भकरण और मेघनाथ का पुतला तैयार करते हैं.

अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है दशहरा

अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक दशहरा का त्योहार पूरे देश दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन पर जगह-जगह पर लंका पति रावण, कुम्भकरण और मेघनाद का पुलता दहन किया जाता है. इससे पूर्व भगवान श्रीराम और लंका पति रावण की सेना के बीच युद्ध होता है, युद्ध समाप्त के बाद भगवान श्रीराम तीर से लंका पति रावण, कुम्भकरण और मेघनाद के पुतले को आग लगाते हैं.

ऊधम सिंह नगर जिले के जिला रुद्रपुर में देश की आजादी से श्रीराम लीला कमेटी द्वारा श्री रामलीली का आयोजन किया था. इसके उपरांत दशहरे के मेले का आयोजन किया हैं, इस मेले की तैयारी काफी दिनों पहले से शुरू कर दी जाती है.