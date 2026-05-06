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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऊधमसिंह नगर में ममेरे भाई ने किया 8 साल की बहन से रेप, परिवार को धमकाया, POCSO में केस दर्ज

ऊधमसिंह नगर में ममेरे भाई ने किया 8 साल की बहन से रेप, परिवार को धमकाया, POCSO में केस दर्ज

Udham Singh Nagar: पीड़ित बच्ची की मां तीन मई को खेत में मजदूरी करने गई थी, इसी दौरान पास के गाँव में रहने वाला बच्ची का ममेरा भाई घर पहुंचा और उस बहला-फुसला कर साथ ले गया.

By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर | Updated at : 06 May 2026 09:10 AM (IST)
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उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर ममेरे भाई ने आठ साल की बहन के साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. यही नहीं इसके बाद आरोपी युवक और उसकी मां ने इलाज का बहाना बनाकर मासूम बच्ची को साथ ले जाने का दबाव बनाने लेगा. लेकिन गाँव वालों के हस्तक्षेप के बाद बच्ची को वापस लाया गया. पीड़िता की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने पॉस्को समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है. 

ये घटना कोतवाली बाजपुर क्षेत्र की है. तीन मई को यहां रहने वाली पीड़िता की मां रोजाना की तरह मजदूरी के लिए एक खेत गई थी. घर पर उसकी आठ और छह साल की दो बेटियां मौजूद थीं. आरोप है कि इसी दौरान नजदीकी गांव में रहने वाला बच्चियों का ममेरा भाई घर पहुंचा और बच्ची को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. 

ममेरे भाई ने किया नाबालिग से रेप

आरोपी ने गांव के पास स्थित राइस मिल ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. घटना के बाद आरोपी बच्ची को ख़ून में लथपथ गंभीर हालत में छोड़कर फ़रार हो गया. मां को जब इस घटना की जानकारी लगी तो उसके होश उड़ गए. मां ने पूछा तो बच्ची ने सारा सच बता दिया. 

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आरोपी ने पीड़ित परिवार को भी धमकाया

पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के बाद आरोपी युवक और उसकी मां उनके गर पहुंचे और बच्ची का इलाज कराने के बहाने उसे जबरन उससे छीन कर ले जाने लगे. मां ने जब बच्ची को देने से इनकार किया तो उसे धमकाया गया. जिसके बाद उसने ग्रामीणों से मदद मांगी. जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपियों को घेर लिया और उनसे बच्ची को वापस ले लिया. 

बच्ची का हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. बच्ची के पिता पांच-छह वर्ष पहले घर छोडकर जा चुके है, जिससे परिवार का पालन-पोषण मां मजदूरी कर ही कर रही है.  इस मामले में बाजपुर क्षेत्राधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध पॉस्को सहित कई धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है. बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

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Published at : 06 May 2026 09:10 AM (IST)
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UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News
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