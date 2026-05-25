आगरा चौपाटी में दर्दनाक हादसा, 20 फीट ऊंचे झूले से गिरकर किशोर की मौत

आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित आगरा चौपाटी में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. हादसे के बाद चौपाटी परिसर में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. बताया गया है कि किशोर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आगरा चौपाटी आया था. परिवार वहां लगे झूलों और अन्य मनोरंजन गतिविधियों का आनंद ले रहा था. इसी दौरान किशोर एक झूले पर बैठा हुआ था, तभी अचानक झूले की रस्सी का हुक निकल गया और वह करीब 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा. हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर मौजूद लोग भी घबरा गए.

घटना की सूचना मिलते ही थाना ताजगंज पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल किशोर को तत्काल एसएन मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान कुणाल अग्रवाल के रूप में हुई है, जो जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला था. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मौके पर मौजूद लोगों ने झूले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लापरवाही का आरोप लगाया. हादसे के बाद चौपाटी में मौजूद लोगों में डर और गुस्से का माहौल दिखाई दिया.

एडिशनल डीसीपी क्राइम हिमांशु गौरव ने बताया कि मामले में चौपाटी के सुरक्षा प्रभारी और प्रबंधक समेत दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा तकनीकी खराबी से हुआ या सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरती गई थी.