देश के सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम (TTD) अब एक बड़े घोटाले की चपेट में आ गया है. CBI की विशेष जांच टीम (SIT) ने खुलासा किया है कि भगवान तिरुपति के प्रसिद्ध “लड्डू प्रसादम्” में इस्तेमाल किया गया घी नकली था. जांच में पता चला है कि यह घोटाला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर में स्थित भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है.

CBI द्वारा नेल्लोर कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार, इस फैक्ट्री ने वर्ष 2019 से 2024 के बीच TTD को करीब ₹250 करोड़ मूल्य का 68 लाख किलोग्राम नकली घी सप्लाई किया. जांच में यह तथ्य सामने आया कि फैक्ट्री ने इस अवधि में न तो दूध खरीदा और न ही मक्खन, जो घी उत्पादन के लिए आवश्यक होता है. आरोपी अजय कुमार सुगंध ने पूछताछ में स्वीकार किया कि नकली घी तैयार करने के लिए मोनोडिग्लिसराइड्स और एसिटिक एसिड एस्टर जैसे हानिकारक रासायनिक यौगिकों का उपयोग किया गया था. CBI रिपोर्ट में यह भी पुष्टि हुई कि घी में पशु वसा और सिंथेटिक तत्वों का प्रयोग किया गया, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन है.

2022 में कम्पनी की गयी थी ब्लैकलिस्ट

गौर करने वाली बात यह है कि इस डेयरी को वर्ष 2022 में ही TTD द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, बावजूद इसके सप्लाई जारी रही. ब्लैकलिस्टिंग के बाद कंपनी ने अन्य नामों—वैष्णवी डेयरी (तिरुपति), माल गंगा डेयरी (उत्तर प्रदेश) और एआर डेयरी फूड्स (तमिलनाडु)—के जरिए ठेके हासिल कर नकली घी की आपूर्ति जारी रखी. यह पूरा नेटवर्क एक संगठित साजिश के तहत काम कर रहा था.

2024 में फैक्ट्री में पड़ा था छापा

CBI जांच के बाद FSSAI के निर्देश पर उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग ने अक्टूबर 2024 में हरिद्वार स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान घी उत्पादन का कोई प्रमाण नहीं मिला. फैक्ट्री में केवल एक चौकीदार और पांच कर्मचारी मौजूद थे. जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, फैक्ट्री बंद पाई गई और उसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजकर लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की गई.

CBI ने मुख्य आरोपी अजय कुमार सुगंध को दिल्ली से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. एजेंसी अब सभी संबंधित डेयरियों के वित्तीय लेनदेन, बैंक रिकॉर्ड और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की फोरेंसिक जांच कर रही है.

यह घोटाला न केवल करोड़ों की आर्थिक धोखाधड़ी है, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और देश के एक प्रमुख तीर्थ स्थल की पवित्रता पर भी गहरा आघात है. मामला आंध्र प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद CBI को सौंपा गया, जिसके बाद यह बड़ा खुलासा सामने आया.