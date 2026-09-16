रामपुर: जापानी इंसेफेलाइटिस से गई 3 साल के मासूम की जान, जांच शुरू

यूपी के रामपुर में बिलासपुर क्षेत्र के गांव खजुरिया कलां से बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां करीब तीन वर्षीय मासूम अबुजर की जापानी इंसेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार की चपेट में आने से मौत हो गई. मासूम करीब 26 दिनों तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझता रहा.

मंगलवार (15 )सितंबर की शाम उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मासूम की मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. देर शाम गमगीन माहौल में मासूम के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया.

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नानी के घर से लौटने के बाद बिगड़ी तबीयत

परिजनों के मुताबिक अबुजर 16 अगस्त को मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव दिवरिया स्थित अपनी नानी के घर गया था. अगले दिन 17 अगस्त को वह वापस अपने गांव खजुरिया कलां लौटा. इसके बाद 18 अगस्त की रात अचानक उसे तेज बुखार आया. शुरुआती तौर पर परिवार ने स्थानीय स्तर पर उसका इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई.

हालत गंभीर होने पर परिजन 19 अगस्त की सुबह अबुजर को बिलासपुर के एक अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल बेहतर इलाज के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया.

जांच में हुई इंसेफेलाइटिस की पुष्टि

19 अगस्त की शाम अबुजर को हल्द्वानी स्थित डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. अगले ही दिन 20 अगस्त को हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था. अस्पताल में कराई गई जांच के दौरान अबुजर में जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) की पुष्टि हुई.

इसके बाद चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज शुरू किया गया. करीब 26 दिनों तक मासूम का इलाज चला और वह लगातार वेंटिलेटर के सहारे जिंदगी के लिए जंग लड़ता रहा. हालांकि मंगलवार शाम उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

परिवार में मचा कोहराम

मासूम की मौत के बाद जब शव गांव खजुरिया कलां पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में परिवार को सांत्वना देने पहुंचे. देर शाम गमगीन माहौल में मासूम को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर शुरू की जांच

मासूम की मौत की जानकारी मिलने के बाद बुधवार सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव खजुरिया कलां पहुंची. टीम ने मृतक बच्चे के परिजनों से मुलाकात कर बीमारी, इलाज और उसकी तबीयत बिगड़ने से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाई.

इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में इलाज को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने गंभीर आरोप भी लगाए टीम ने परिजनों की ओर से बताए गए बिंदुओं को दर्ज किया और मामले से संबंधित जानकारी जुटाई. स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही टीम ने गांव में बीमारी से जुड़े संभावित कारणों और परिवार की स्थिति की भी जानकारी ली.

जापानी इंसेफेलाइटिस से मौत के बाद बढ़ी चिंता

करीब तीन वर्षीय मासूम की जापानी इंसेफेलाइटिस से मौत के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में भी चिंता का माहौल है. स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मामले की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि बीमारी से जुड़े अन्य संभावित मामलों और संक्रमण के कारणों का पता लगाया जा सके.

फिलहाल मासूम की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. करीब एक महीने तक बच्चे के इलाज के दौरान परिजन उसके स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन मंगलवार शाम उसकी मौत से परिवार की सारी उम्मीदें टूट गईं.

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