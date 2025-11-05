Rishikesh News: आजकल लोग घूमने-फिरने आते हैं तो नेचर का मजा लेने की बजाय गलत आदतें साथ ले आते हैं. खासकर ऐसी जगह जहां प्रकृति, शांति और आस्था का माहौल हो, वहां भी कुछ लोग गैरकानूनी काम करने से बाज नहीं आते. योग नगरी ऋषिकेश जैसे एडवेंचर हब में लाखों पर्यटक आते हैं, मगर कुछ की हरकतें बाकी सभी की बदनामी करवा देती हैं. ऐसी ही एक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को नाराज कर दिया.

पर्यटकों ने गंगा के किनारे को बनाया शराबखाना

यह मामला ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर दूर शिवपुरी का है, जहां गंगा किनारे तीन पर्यटक बैठकर शराब पी रहे थे. शांत पानी, पहाड़ों की हवा और गंगा का किनारा, जगह तो सुकून देने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने इसे शराबखाना बना दिया.

एक राफ्टिंग गाइड की नजर इन पर पड़ी. उसने तुरंत अपनी राफ्ट किनारे लगाई और इनके पास जाकर विरोध किया.

एक राफ्टिंग गाइड की नजर इन पर पड़ी. उसने तुरंत अपनी राफ्ट किनारे लगाई और इनके पास जाकर विरोध किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही गाइड कैमरा लेकर उनके पास आता है और पूछता है कि क्या यह दारू पीने की जगह है, तो तीनों घबरा जाते हैं. पहले तो वे बार-बार नहीं-नहीं कहते हुए अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हैं.

गाइड ने दारूबाजों को सुनाई खरी-खोटी

पर्यटक खुद को बचाने के लिए लोकल बनने का नाटक करने लगे. बोले हम यहीं के हैं, हम पर्यटक नहीं हैं, लेकिन जब गाइड ने सख्ती दिखाई और कहा कि सच्चाई बताओ, तो दारूबाजों की बोलती बंद हो गई और उन्होंने हकीकत कबूल ली.

गाइड ने उन्हें साफ समझाया कि गंगा किनारे शराब पीना ना सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि यह आस्था और प्रकृति दोनों का अपमान है. वहीं वीडियो में ये भी दिखता है कि गाइड के समझाने पर आसपास मौजूद लोग भी उसका समर्थन करने लगे.