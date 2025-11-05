Video: ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठ शराब पी रहे थे 3 लड़के, राफ्टिंग गाइड ने लगा दी क्लास, देखें वीडियो
Uttarakhand Viral Video: उत्तराखण्ड में ऋषिकेश के पास शिवपुरी में गंगा किनारे तीन पर्यटक शराब पीते पकड़े गए. गाइड ने पर्यटकों को रोका तो वह खुद को लोकल बताने लगे, लेकिन सख्ती करने पर सच्चाई कबूल की.
Rishikesh News: आजकल लोग घूमने-फिरने आते हैं तो नेचर का मजा लेने की बजाय गलत आदतें साथ ले आते हैं. खासकर ऐसी जगह जहां प्रकृति, शांति और आस्था का माहौल हो, वहां भी कुछ लोग गैरकानूनी काम करने से बाज नहीं आते. योग नगरी ऋषिकेश जैसे एडवेंचर हब में लाखों पर्यटक आते हैं, मगर कुछ की हरकतें बाकी सभी की बदनामी करवा देती हैं. ऐसी ही एक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को नाराज कर दिया.
पर्यटकों ने गंगा के किनारे को बनाया शराबखाना
यह मामला ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर दूर शिवपुरी का है, जहां गंगा किनारे तीन पर्यटक बैठकर शराब पी रहे थे. शांत पानी, पहाड़ों की हवा और गंगा का किनारा, जगह तो सुकून देने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने इसे शराबखाना बना दिया.
ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर दूर शिवपुरी में गंगा किनारे तीन पर्यटक शराब पीते हुए पकड़े गए हैं।— bhUpi Panwar (@askbhupi) November 4, 2025
एक राफ्टिंग गाइड ने देखा तो उसने राफ्ट किनारे लगाकर विरोध किया। मौके पर अपने बचाव में दारुबाज पर्यटक खुद को लोकल बताने लगे। राफ्टिंग गाइड ने सख्ती दिखाई तो दारूबाजों ने हकीकत उगल दी। pic.twitter.com/ff4iDyBG0a
एक राफ्टिंग गाइड की नजर इन पर पड़ी. उसने तुरंत अपनी राफ्ट किनारे लगाई और इनके पास जाकर विरोध किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही गाइड कैमरा लेकर उनके पास आता है और पूछता है कि क्या यह दारू पीने की जगह है, तो तीनों घबरा जाते हैं. पहले तो वे बार-बार नहीं-नहीं कहते हुए अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हैं.
गाइड ने दारूबाजों को सुनाई खरी-खोटी
पर्यटक खुद को बचाने के लिए लोकल बनने का नाटक करने लगे. बोले हम यहीं के हैं, हम पर्यटक नहीं हैं, लेकिन जब गाइड ने सख्ती दिखाई और कहा कि सच्चाई बताओ, तो दारूबाजों की बोलती बंद हो गई और उन्होंने हकीकत कबूल ली.
गाइड ने उन्हें साफ समझाया कि गंगा किनारे शराब पीना ना सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि यह आस्था और प्रकृति दोनों का अपमान है. वहीं वीडियो में ये भी दिखता है कि गाइड के समझाने पर आसपास मौजूद लोग भी उसका समर्थन करने लगे.
