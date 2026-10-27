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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज में TGT अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, शिक्षा निदेशालय में घुसे प्रदर्शनकारी

प्रयागराज में TGT अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, शिक्षा निदेशालय में घुसे प्रदर्शनकारी

प्रयागराज में टीजीटी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया. सैकड़ों अभियार्थी जबरदस्ती बैरिकेडिंग तोड़ शिक्षा निदेशालय में घुसे और धरने पर बैठ गए.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 27 Oct 2026 05:56 PM (IST)
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प्रयागराज स्थित शिक्षा निदेशालय परिसर में मंगलवार को प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. टीजीटी-पीजीटी भर्ती में पुरानी नियमावली बहाल करने और प्रभावित अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अवसर दिए जाने की मांग को लेकर दो दिनों से जारी धरना अचानक उग्र आंदोलन में बदल गया. 

सोमवार दोपहर तीन बजे शिक्षा निदेशालय के मुख्य गेट पर डटे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मंगलवार को प्रशासनिक सुरक्षा घेरे को दरकिनार करते हुए जमकर हंगामा किया. छात्रों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा चार लेयर में लगाए गए मजबूत बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने बलपूर्वक तोड़ दिया. 

शिक्षा निदेशालय परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी

बैरिकेड्स टूटते ही भारी तादाद में छात्र शिक्षा निदेशालय परिसर के अंदर घुस गए जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिसर में प्रवेश करने के बाद छात्र शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए परिसर में घुस गए.

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया तो छात्र जबरदस्ती धक्का-मुक्की करते हुए अंदर घुस गए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें साफतौर पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वे नजर आ रहे हैं. पुलिस उनके काबू करने के प्रयास में असफल रही.

अभ्यर्थियों ने लगाया ये आरोप

अभ्यर्थियों का साफ तौर पर आरोप है कि पात्रता मानदंडों और नियमों में किए गए बदलावों के कारण लाखों योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है. लंबे अनशन और धरने के बाद केवल मौखिक आश्वासन दिया गया जबकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक शासनादेश जारी नहीं हुआ. 

लखनऊ तक पैदल मार्च की चेतावनी

इसी अनदेखी से आक्रोशित छात्रों ने सभी कार्यालयों में तालाबंदी करने और मांगें न माने जाने पर लखनऊ तक पैदल मार्च करने की चेतावनी दी है. मौके पर बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 05:56 PM (IST)
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UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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