टेलीमेडिसिन: ग्रामीण यूपी की सेहत के लिए 'संजीवनी' बनी ये तकनीक, जानें इसके बारे में

उत्तर प्रदेश, जो भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी वाला राज्य है, वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है. 'टेलीमेडिसिन' के माध्यम से अब राज्य के सुदूर गांवों में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ रहा है. तकनीक और इंटरनेट के समन्वय ने 'स्वास्थ्य आपके द्वार' के सपने को हकीकत में बदल दिया है.

दूरी और खर्च की समस्या का समाधान

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अच्छे डॉक्टरों की कमी और जिला अस्पतालों की दूरी रही है. एक छोटी सी जांच या परामर्श के लिए भी मरीजों को पूरा दिन और सैकड़ों रुपये किराए में खर्च करने पड़ते थे. लेकिन ई-संजीवनी (e-Sanjeevani) जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस खाई को पाट दिया है. अब एक ग्रामीण मरीज अपने पास के 'हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' पर जाकर लखनऊ या दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकता है.

अग्रणी राज्यों में शामिल है यूपी

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश में टेली-कंसल्टेशन (Tele-consultation) के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है. राज्य में हजारों की संख्या में स्वास्थ्य केंद्र टेलीमेडिसिन सुविधाओं से लैस किए जा चुके हैं. रोजाना लाखों लोग घर बैठे या स्थानीय केंद्रों के माध्यम से मुफ्त परामर्श ले रहे हैं. इसमें न केवल सामान्य बीमारियां, बल्कि हृदय रोग, त्वचा रोग और स्त्री रोग जैसे विशेषज्ञों की सलाह भी आसानी से उपलब्ध हो रही है.

कैसे काम करती है यह व्यवस्था?

ग्रामीण इलाकों में स्थापित 'आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) मरीज और विशेषज्ञ डॉक्टर के बीच एक सेतु का काम करते हैं. मरीज की रिपोर्ट और शुरुआती लक्षणों को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसके बाद विशेषज्ञ डॉक्टर डिजिटल माध्यम से दवाएं और उपचार बताते हैं.

चुनौतियां और भविष्य

हालांकि, इंटरनेट की गति और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी अब भी कुछ बाधाएं पेश करती है, लेकिन सरकार द्वारा 5G के विस्तार और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाने से इसमें सुधार हो रहा है. इसके अलावा, दवाओं की होम डिलीवरी और मोबाइल मेडिकल वैन के जुड़ने से यह मॉडल और भी सशक्त हो गया है.

टेलीमेडिसिन केवल एक तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों के लिए एक जीवन रक्षक प्रणाली बनकर उभरी है. यह समय की बचत तो करती ही है, साथ ही इलाज पर होने वाले भारी खर्च को कम कर ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है. यदि इसी गति से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता रहा, तो उत्तर प्रदेश का 'स्वस्थ गांव, समृद्ध प्रदेश' का संकल्प जल्द ही सिद्ध होगा.