शिक्षक MLC चुनाव: अंतिम दिन 3 नए उम्मीदवारों का नामांकन, कुल 19 ने भरे पर्चे

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को अंतिम दिन पूरी हो गई. अंतिम दिन मंडलायुक्त न्यायालय में दिनभर गहमागहमी रही. तीन नए उम्मीदवारों ने पहली बार नामांकन दाखिल किया, जबकि पूरी नामांकन प्रक्रिया में कुल 19 ने नामांकन दाखिल किया है. सपा उम्मीदवार के रूप में डॉ. संजयन त्रिपाठी ने अंतिम दिन दूसरी बार पर्चा दाखिल किया.

गोएखपुर के कमिश्नर कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर एवं मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह के समक्ष नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन नामांकन पत्र जमा किए गए. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन कराया. अंतिम दिन राकेश कुमार तिवारी, मनोज कुमार और चंद्रशेखर ने नामांकन दाखिल किया इनके अलावा डॉ. संजयन त्रिपाठी, निरंकार राम त्रिपाठी, अजय सिंह और राम प्रताप राम ने भी नामांकन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कीं. नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों के साथ उनके प्रस्तावक भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंडलायुक्त न्यायालय पहुंचे.

नामांकन प्रक्रिया के बाद 19 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी की प्रस्तुत

इससे पहले नामांकन प्रक्रिया के दौरान सतपाल सिंह, डॉ. राकेश सिंह, निरंकार राम त्रिपाठी, राम प्रताप राम, अजीत कुमार सिंह, संगीता सिंह, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, देव भास्कर तिवारी, दिनेश कुमार मिश्र, शिव श्याम यादव और पंकज कुमार समेत अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. कुछ प्रत्याशियों ने नामांकन के एक से अधिक सेट भी जमा किए. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 19 प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है.

नामांकन के अंतिम दिन मंडलायुक्त न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही. सुरक्षा व्यवस्था के नोडल एसपी अपराध अयोध्या प्रसाद सिंह तथा नोडल एसीएम प्रथम पवन कुमार जायसवाल की निगरानी में नामांकन स्थल की सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था संभाली गई. प्रवेश द्वार से लेकर नामांकन कक्ष तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी रही. प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत ही प्रवेश दिया गया, जबकि अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक रखी गई.

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नामांकन स्थल पर भीड़ के चलते पुलिसकर्मियों की गई तैनाती

नामांकन स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. प्रवेश से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों और प्रस्तावकों की जांच की गई. नामांकन कक्ष के आसपास भी सुरक्षा का विशेष प्रबंध रहा. सुरक्षा अधिकारियों ने पूरे परिसर में लगातार निगरानी बनाए रखी, जिससे नामांकन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई.

एसपी अपराध अयोध्या प्रसाद सिंह को सुरक्षा व्यवस्था का नोडल अधिकारी बनाया गया था. उनकी निगरानी में पुलिस बल की तैनाती, प्रवेश व्यवस्था और नामांकन स्थल की सुरक्षा को व्यवस्थित रखा गया. वहीं नोडल एसीएम प्रथम पवन कुमार जायसवाल ने प्रशासनिक व्यवस्था और प्रवेश से संबंधित व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखी. दोनों अधिकारियों के स्तर से मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते रहे.

रिटर्निंग ऑफिसर एवं मंडलायुक्त की मौजूदगी में नामांकन पत्र जमा

रिटर्निंग ऑफिसर एवं मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह की मौजूदगी में नामांकन पत्र जमा किए गए. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया पूरी कराई गई. प्रत्याशियों की ओर से प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्रों और संबंधित औपचारिकताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज किया गया. नामांकन प्रक्रिया के दौरान सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अपर आयुक्त प्रशासन जय प्रकाश, अपर आयुक्त न्यायिक राजेश श्रीवास्तव तथा अपर आयुक्त न्यायिक अजय राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने नामांकन प्रक्रिया की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखी और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया.

अंतिम दिन प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों में खासा उत्साह दिखाई दिया. अलग-अलग प्रत्याशी अपने प्रस्तावकों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल करने पहुंचे. प्रशासन ने पहले से तय व्यवस्था के अनुसार प्रवेश दिया और नामांकन स्थल पर सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखा. मंडलायुक्त न्यायालय परिसर में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की आवाजाही के बावजूद पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित रखा.

अब निर्वाचन कार्यक्रम के अगले चरण में नामांकन पत्रों की होगी जांच

नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क रहा. नामांकन स्थल के आसपास अनावश्यक भीड़ को रोकने के साथ ही केवल अधिकृत प्रत्याशियों और प्रस्तावकों को निर्धारित क्षेत्र में प्रवेश दिया गया. पुलिसकर्मियों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया था. इससे नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ती रही.

नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब निर्वाचन कार्यक्रम के अगले चरण में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. प्रशासन की ओर से चुनाव से संबंधित सभी तैयारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है. अंतिम दिन तीन नए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के साथ ही कुल 19 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया पूरी हो गई.

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