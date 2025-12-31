यूपी का स्वाद अब सात समंदर पार! एग्री-एक्सपोर्ट जोन्स ने कैसे बदली किसानों की तकदीर?

UP News: उत्तर प्रदेश अब केवल देश का 'अन्नदाता' ही नहीं, बल्कि दुनिया की 'फूड बास्केट' बनने की ओर तेजी से अग्रसर है. राज्य सरकार की 'निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30' और एग्री-एक्सपोर्ट जोन्स (AEZs) के प्रभावी क्रियान्वयन ने यूपी के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत सेतु का काम किया है.

अब लोकल से ग्लोबल तक का सफर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी और नौ कृषि-जलवायु क्षेत्रों की विविधता अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी चमक बिखेर रही है. राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक कृषि निर्यात को 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इस विजन के केंद्र में हैं- एग्री-एक्सपोर्ट जोन्स.

एग्री-एक्सपोर्ट जोन्स: सफलता का आधार

राज्य में वर्तमान में आलू, आम और बासमती चावल जैसे उत्पादों के लिए विशिष्ट निर्यात क्षेत्र संचालित हैं. ये जोन्स केवल खेती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बीज चयन से लेकर कटाई के बाद के प्रबंधन तक एक 'एंड-टू-एंड' समाधान प्रदान करते हैं.

आम के लिए: लखनऊ और सहारनपुर क्लस्टर.

आलू के लिए: आगरा, हाथरस और फर्रुखाबाद.

चावल (बासमती): पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर और मुरादाबाद जैसे जिले.

नई निर्यात नीति 2025-30 के मुख्य आकर्षण

हाल ही में स्वीकृत नई नीति के तहत, निर्यातकों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को 1.6 मिलियन से बढ़ाकर 2.5 मिलियन रुपये सालाना कर दिया गया है. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मानकों (जैसे ISO, HACCP) के प्रमाणन के लिए होने वाले खर्च का 75% तक पुनर्भुगतान सरकार करेगी. इससे 'काला नमक चावल' और 'प्रतापगढ़ के आंवले' जैसे उत्पादों को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में आसानी से प्रवेश मिलेगा.

बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव

जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रयागराज से हल्दिया तक का इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं. अब प्रदेश का फल और सब्जी कुछ ही घंटों में खाड़ी देशों और यूरोप पहुंच रहा है. साथ ही, वाराणसी और बरेली में स्थापित 'एग्रो पार्क' पैकेजिंग और कोल्ड चेन की सुविधा देकर बर्बादी (Wastage) को न्यूनतम कर रहे हैं.

किसानों को लाभ

AEZs के माध्यम से किसान अब सीधे निर्यातकों से जुड़े हैं. 'कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग' और 'किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से उन्हें न केवल उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल रहा है, बल्कि उन्हें वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप खेती करने की तकनीक भी सिखाई जा रही है.