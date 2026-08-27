बागपत: भूत-प्रेत का डर दिखाकर ठगी, तांत्रिक के खिलाफ FIR

उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के बडौत थाना क्षेत्र में घर में भूत-प्रेत का साया दिखाकर एक तांत्रिक ने एक व्यक्ति से 4.43 लाख रुपये ठग लिए. जानकारी होने के बाद पीड़ित तनाव में आ गया और उसने खुदकुशी का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान बच गई. पीड़ित ने अब आरोपी मौलवी तांत्रिक के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है.

तुगाना गांव के रहने वाले पीड़ित विजय के मुताबिक परिवार आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था. इसी दौरान उसका संपर्क सराय रोड बड़ौत निवासी फारूख से हुआ. फारूख ने परिवार पर भूत-प्रेत और ‘ऊपरी हवाओं’ का साया होने की बात कहकर उसे डरा दिया. इसके बाद तांत्रिक विद्या से इलाज कराने का भरोसा दिया गया और परिवार में शांति होने का दावा किया गया.

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कभी नकद तो कभी खाते और UPI से वसूली

पीड़ित ने बताया कि आरोपी मौलवी ने तांत्रिक क्रिया को पूरा करने के नाम पर उससे अलग-अलग तारीखों में रुपये ली. 30 मई को 15 हजार रुपये नकद समेत कई भुगतान कराए. खाते से रुपये और UPI के माध्यम से भी भुगतान कराए गए. आरोपी ने उससे लगभग 4.43 लाख रुपये की ठगी है.

राज खुला तो बढ़ गई परेशानी

पीड़ित का आरोप है कि 17 जुलाई को उसने अपनी परेशानी को लेकर आरोपी को रिकार्डिंग भेजी. इस पर आरोपी ने उसे जल्द आने और परेशानी दूर करने का आश्वासन दिया. लेकिन जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी.वह डिप्रेशन में चला गया और 13 अगस्त को उसने जहरीले पदार्थ से जान देने की कोशिश तक की.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू

कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत मिलने के बाद कोतवाली में आरोपी फारुख निवासी सराय रोड, बड़ौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों, कथित लेन-देन और आरोपी की भूमिका की जांच करेगी.

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