ताजनगरी को योगी सरकार की सौगात, आगरा में बनेगा हाई-टेक स्पोर्ट्स कॉलेज, 80 करोड़ का बजट मंजूर

उत्तर प्रदेश को खेलों की दुनिया में 'नंबर वन' बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है. बजट 2026-27 में सरकार ने खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने का पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है. इसी कड़ी में आगरा समेत प्रदेश के 10 मंडलों में नए स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे. इसके निर्माण के लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है. अब ताजनगरी और आसपास के खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

एत्मादपुर में 50 हेक्टेयर जमीन, आठ करोड़ का प्रावधान

योगी सरकार की 'एक मंडल- एक स्पोर्ट्स कॉलेज' नीति के तहत आगरा में बनने वाले स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है. एत्मादपुर क्षेत्र में लगभग 50 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है. प्रशासनिक जांच पूरी होने के बाद जल्द ही इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा. बजट में इस कॉलेज के निर्माण के लिए शुरुआती तौर पर करीब आठ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल मैदान, प्रशासनिक भवन, आवासीय सुविधाएं (हॉस्टल) और शिक्षा व्यवस्था एक ही परिसर में विकसित की जाएगी. इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल के साथ-साथ पढ़ाई की सुविधा देना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके.

'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में होगा विकसित

यह संस्थान केवल एक कॉलेज नहीं बल्कि 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक में भारत की भागीदारी और पदक संभावनाओं को मजबूत करना है. आगरा का यह कॉलेज भविष्य के ओलंपियन तैयार करने की नर्सरी बनेगा.

खेल दिग्गजों ने सराहा योगी सरकार के फैसले को

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति की पूर्व अध्यक्ष हेमलता काला का कहना है, ''उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक है. आगरा में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. कमी थी तो बस उच्च स्तरीय संसाधनों की. स्पोर्ट्स कॉलेज बनने से यहाँ की बेटियों और युवाओं को अब अपने घर में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिल सकेगी. यह कदम आगरा से नए स्टार खिलाड़ी निकालने में मदद करेगा.''

उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष संजय गौतम ने कहा, ''मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों को जो प्राथमिकता दी है, वह अभूतपूर्व है. मंडल स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खुलने से ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच मिलेगा. यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भविष्य के ओलंपियंस तैयार करने की फैक्ट्री साबित होगी.''

आगरा हॉकी संघ के अध्यक्ष कमल चौधरी ने कहा है, ''आगरा में स्पोर्ट्स कॉलेज का सपना अब साकार होने जा रहा है. एक ही परिसर में पढ़ाई और खेल की व्यवस्था होने से अभिभावक भी बच्चों को खेल में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे. यह आगरा के खेल जगत के लिए संजीवनी समान है.''