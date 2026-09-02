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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस में शामिल होते ही आसिम वकार बोले, 'राहुल गांधी को...'

कांग्रेस में शामिल होते ही आसिम वकार बोले, 'राहुल गांधी को...'

AIMIM छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद सैयद आसिम वकार ने कहा कि मेरा विधायक और सांसद बनने का मकसद नहीं है, मैं सिर्फ बीजेपी को हटाना चाहता हूं. राहुल गांधी देश के सबसे बेहतर नेता हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Sep 2026 05:05 PM (IST)
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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM के सीनियर नेता आसिम वकार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है. बुधवार (02 सितंबर) को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने बीजेपी को घेरा. उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है, बाकी किसी से नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र कर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की भी बात कही. उन्होंने कांग्रेस को सबसे बेस्ट पार्टी और राहुल गांधी को देश के लिए सबसे शानदार और बेस्ट नेता करार दिया.

सैयद आसिम वकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ''मेरा मकसद ये है कि मैं बीजेपी को हटाना चाहता हूं. कांग्रेस को सरकार में लाना चाहता हूं. सेक्यूलर दलों के साथ खड़ा हूं. राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं. मेरा विधायक और सांसद बनने का मकसद नहीं है. अगर देश से बीजेपी की सरकार नहीं हटती है तो मेरा किसी ओहदे पर आना बेकार है.'' 

असलियत में BJP से सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है- आसिम वकार

उन्होंने आगे कहा, ''असलियत में अगर कोई बीजेपी से लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है. राहुल गांधी, राहुल गांधी की टीम और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पूरी ताकत से बीजेपी से लड़ रहे हैं. देश ये चाहता है कि बीजेपी की ये सरकार हटाई जाए. इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अगर हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो सिर्फ हमारा मकसद बीजेपी से लड़ना होना चाहिए. बीजेपी के दुश्मनों से लड़ रहे हैं तो हम बीजेपी के 'दोस्त' हैं.

मुझे जो सबसे बेस्ट लगा मैंने चुन लिया- आसिम वकार

जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए, क्या उनसे कोई बातचीत हो रही थी, क्या यूपी में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे? इन सवालों पर आसिम वकार ने कहा, ''जब आप कोई काम करने जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन भी होता है और ऊपर वाले ने दिमाग भी दिया है. आप मार्केट में सबसे बेस्ट चीज चुनते हैं जो आपके लिए भी अच्छी हो, आपके परिवार के लिए भी अच्छी हो और आपके भविष्य के लिए भी अच्छी हो. 

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे लगा कि देश के लिए जो सबसे बेस्ट पार्टी है वो कांग्रेस है और देश के लिए सबसे शानदार और बेस्ट नेता राहुल गांधी हैं. मुझे जो सबसे बेस्ट लगा मैंने चुन लिया. कांग्रेस पार्टी में पहले से बहुत समझदार लोग हैं इसलिए मैं यहां बैठा हूं.''

हिंदू-मुसलमान देश का विषय नहीं- आसिम वकार

सैयद आसिम वकार ने ये भी कहा कि इस वक्त हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई नहीं है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, ''आपका बच्चा है, स्कूल जाता होगा. आपकी कमाई डेढ़-दो लाख रुपये होगी तो आप 15 हजार रुपये फीस दे सकते हैं. लेकिन हमारे देश की 80 फीसदी आबादी बहुत गरीब है. वो पैसे नहीं दे सकते हैं. देश में एक रेलवे बोर्ड हो सकता है तो एक एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है. वन नेशन वन एजुकेशन की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं.''
 
उन्होंने ये भी कहा कि अमीर का बच्चा अच्छी शिक्षा हासिल कर रहा है. मैं चाहता हूं कि गरीब और अमीर का बच्चा एक तरह की शिक्षा हासिल करे. दूसरी बात हमारे यहां लोगों के स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है, उस पर भी काम करने की जरूरत है. हिंदू-मुसलमान देश का विषय नहीं है. जो आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर बात कर रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है.  

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 02 Sep 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAHUL GANDHI Syed Asim Waqar
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