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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्याना में 65 हजार SC और 60 हजार मुस्लिम वोट, 2027 में किस तरह बनेगा चुनावी गणित?

श्याना में 65 हजार SC और 60 हजार मुस्लिम वोट, 2027 में किस तरह बनेगा चुनावी गणित?

श्याना विधानसभा सीट लोधी, मुस्लिम, एससी और जाट बाहुल्य है. लेकिन ब्राह्मण, त्यागी और ठाकुर मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Sep 2026 04:38 AM (IST)
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श्याना सीट की विधानसभा संख्या 66 है. श्याना विधानसभा सीट बुलंदशहर जिले और लोकसभा सीट का हिस्सा है. श्याना विधानसभा सीट लोधी और मुस्लिम बाहुल्य सीट है. जाट मतदाता भी श्याना विधानसभा सीट पर अच्छी खासी संख्या में हैं. 

श्याना विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अब तक एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है. राष्ट्रीय लोकदल भी श्याना में विधानसभा चुनाव अब तक नहीं जीत पाई है. कांग्रेस और बीजेपी श्याना विधानसभा सीट पर चुनाव जीतते रहे हैं. 1996 विधानसभा चुनाव में श्याना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के राकेश त्यागी चुनाव जीते. कांग्रेस 2012 विधानसभा चुनाव में भी श्याना पर विधानसभा चुनाव जीत लिया. 1991 में बीजेपी पहली बार श्याना विधानसभा सीट जीती और वासुदेव सिंह विधायक बने. 1991, 1993, 2007, 2017 और 2022 में श्याना विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती. 

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2026 में एसआईआर के बाद श्याना विधानसभा सीट पर 3,61,104 मतदाता बचे हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव के समय श्याना विधानसभा सीट पर 3,88,610 मतदाता थे. एसआईआर के बाद श्याना विधानसभा सीट पर 27,506 मतदाता कम हुए हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के देवेन्द्र लोधी विधायक बने. सपा ने गठबंधन के तहत श्याना विधानसभा सीट आरएलडी के कोटे में दी. आरएलडी ने दिलनवाज खान को प्रत्याशी बनाया. बसपा ने सुनील कुमार और कांग्रेस कुमारी पूनम को टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में श्याना विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,49,125
2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 59,468
3. बसपा- 36,193
4. कांग्रेस- 2,914

2022 विधानसभा चुनाव में श्याना विधानसभा सीट पर बीजेपी के देवेन्द्र लोधी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते. बीजेपी के देवेन्द्र लोधी ने सपा गठबंधन के आरएलडी प्रत्याशी शाहनवाज ख़ान को लगभग 89 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. यह बहुत बड़ी हार कही जाएगी. बीजेपी को 58.9 प्रतिशत और आरएलडी को 23.49 फीसदी वोट मिले. बसपा को लगभग 36 हजार वोट हासिल हुए. कांग्रेस पार्टी 3 हजार वोट भी नहीं ला पायी.

2022 विधानसभा चुनाव में श्याना विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी समाज का एक एक वोट मिला. बीजेपी को जाट समाज का लगभग 75 प्रतिशत वोट मिला. इसके अलावा श्याना में बीजेपी ठाकुर, पंडित, त्यागी और अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला. गुर्जर और पंजाबी वोट भी बीजेपी के ही साथ गए. एससी समाज में बसपा के मूल काडर के वोट को छोड़कर बाकी एससी समाज का वोट बीजेपी के ही साथ गया. बीजेपी ने लोधी समाज के नेता को प्रत्याशी बनाया था.

2022 विधानसभा चुनाव में श्याना विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार को मुस्लिम वोट पूरे मिले. आरएलडी को सिर्फ 25 फीसदी जाट वोट मिले. इसके अलावा सपा और आरएलडी संगठन के जो वोट थे, वो आरएलडी को मिले. आरएलडी प्रत्याशी की बहुत बुरी हार हुई. आरएलडी ने मुस्लिम समाज के नेता को टिकट दिया था. 

2022 विधानसभा चुनाव में श्याना विधानसभा सीट पर बसपा को अपने काडर वाला एससी वोट पूरा मिला, इसमें बीजेपी और आरएलडी कोई सेंधमारी नहीं कर पाए. बसपा को 36 हजार वोट हासिल हुए.

2022 विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन टूट गया. बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया. कांग्रेस और सपा साथ में आ गए. श्याना विधानसभा सीट बुलंदशहर लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने डॉ भोला सिंह और सपा गठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार शिवराम चुनाव लड़े.

2024 लोकसभा चुनाव में श्याना विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,35,035
2. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 62,027
3. बसपा- 22,811

2024 लोकसभा चुनाव में श्याना विधानसभा सीट पर बीजेपी के डॉ भोला सिंह चुनाव जीते. बीजेपी ने सपा गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी शिवराम को लगभग 73 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीएसपी को महज 22 हजार वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को श्याना विधानसभा सीट पर लोधी, जाट समेत ओबीसी का पूरा वोट मिला. बीजेपी प्रत्याशी ने एससी समाज का भी कुछ वोट हासिल किया. सामान्य वर्ग का पूरा वोट भी बीजेपी के ही साथ गया. 

2024 लोकसभा चुनाव में श्याना विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी को मुस्लिम वोट मिले और लगभग 25 फीसदी एससी वोट ले गए. बसपा के मूल काडर वाला वोट यहाँ पर टूटा और सपा-कांग्रेस गठबंधन के साथ गया. इसीलिए बसपा को 2022 के मुकाबले 2024 में श्याना विधानसभा सीट पर कम वोट मिले. ओबीसी वोट कांग्रेस प्रत्याशी को बिल्कुल भी नहीं मिले.

2027 विधानसभा चुनाव में  श्याना विधानसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा है. श्याना विधानसभा सीट पर मुख्य लड़ाई बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन के बीच ही होगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी से आरएलडी श्याना विधानसभा सीट की दावेदारी करेगी या फिर बीजेपी ही लडे़गी.

श्याना विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. लोधी- 80 हजार
2. मुस्लिम- 60 हजार
3. एससी- 65 हजार
4. जाट- 41 हजार
5. ठाकुर- 33 हजार
6. ब्राह्मण- 25 हजार
7. त्यागी- 15 हजार
8. बनिया- 6.5 हजार
9. गुर्जर- 9.5 हजार
10. सैनी- 4.5 हजार
11. कश्यप- 3.5 हजार
12. प्रजापति- 6.5 हजार
13. पाल- 1 हजार
14. गिरि गोसाईं- 2 हजार

श्याना विधानसभा सीट लोधी, मुस्लिम, एससी और जाट बाहुल्य है. लेकिन ब्राह्मण, त्यागी और ठाकुर मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं. सामान्य वर्ग का वोट भी लगभग 80 हजार से ज्यादा है. गैर लोधी और गैर जाट ओबीसी मतदाता भी 25 हजार से ज्यादा हैं. लोधी मतदाता सबसे ज्यादा हैं. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 04:38 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
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