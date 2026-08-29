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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में स्वाइन फ्लू के 2 नए मरीज मिले, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा

लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 2 नए मरीज मिले, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा

डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशभर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर हाईलेवल समीक्षा बैठक की.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 29 Aug 2026 12:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू और सीजनल फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. शनिवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशभर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हाईलेवल समीक्षा बैठक की. बैठक में सभी जिलों के CMO-CMS और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य शामिल हुए. उधर, लखनऊ में स्वाइन फ्लू के दो और नए मरीज मिले हैं.

बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वाइन फ्लू और सीजनल फ्लू के मरीजों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. अस्पतालों में पर्याप्त बेड, डॉक्टर और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रखने के भी सख्त निर्देश दिए गए.

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जांच व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

बृजेश पाठक ने स्वाइन फ्लू और सीजनल फ्लू की जांच व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए. उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि संदिग्ध मरीजों की जांच और उपचार में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए. सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग को लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए कहा गया है.

लखनऊ में मिले दो नए मरीज

इसी बीच राजधानी लखनऊ में H1N1 के दो नए मरीज सामने आए हैं. नए मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी और बढ़ा दी गई है. अधिकारियों को मरीजों की स्थिति पर नजर रखने और संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

घबराने की जरूरत नहीं, सावधानी बरतें

फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने और अस्पतालों में इलाज से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 29 Aug 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Brajesh Pathak UP NEWS LUCKNOW NEWS
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