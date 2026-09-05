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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिल्ली पुलिस की स्वतंत्र से क्या हुई बात? दोस्त ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस की स्वतंत्र से क्या हुई बात? दोस्त ने किया खुलासा

जंतर-मंतर पर नाबालिग के पिता से मारपीट के आरोप में स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से हिरासत में ले लिया है. दोस्त ने बताया कि स्वतंत्र को हिरासत में लेते समय पुलिस ने क्या कहा?

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 05 Sep 2026 02:02 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर मंतर में नाबालिग लड़की के पिता से मारपीट के आरोप में एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज होने के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को पुलिस ने शुक्रवार को बुलंदशहर से हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने जिस वक्त स्वतंत्र को हिरासत में लिया उसके साथ एक दोस्त भी मौजूद था. उस दोस्त ने बताया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जब वहां पहुंची तो क्या-क्या हुआ और पुलिस ने उनसे क्या कहा?

स्वतंत्र भारद्वाज के दोस्त ने बताया कि जंतर-मंतर मामले को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद स्वतंत्र शुक्रवार सुबह क़रीब सात बजे ही बुलंदशहर पहुंचा था. जिसके बाद वो दोस्त से मिला था, दोपहर दो बजे तक स्वतंत्र उसके साथ ही मौजूद था. इसी बीच दिल्ली से क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंची और स्वतंत्र को अपने साथ ले गई. दोस्त ने बताया कि पुलिसवालों ने उससे कोई ख़ास बातचीत नहीं की, पुलिस ने सिर्फ ये बताया कि वो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, इसके बाद उसे साथ चलने को कहा. 

पुलिस ने स्वतंत्र को गिरफ्तार करते हुए क्या कहा?

स्वतंत्र के दोस्त ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसे सिर्फ ये कहा कि वो दिल्ली क्राइम ब्रांच से हैं और स्वतंत्र को उनके साथ चलना है. इसके बाद पुलिस की टीम उसे अपने साथ ले गई. दोस्त ने ये भी बताया कि स्वतंत्र ने रात में अपने एक और दोस्त से संपर्क किया था. वहीं जब उसके फ़ोन को लेकर सवाल किया गया तो दोस्त ने कहा कि स्वतंत्र ने अपना फोन कहां रखा है इसकी जानकारी उसके पास नहीं है. 

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जानें- क्या है पूरा मामला?

बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान संजय आज़ाद नाम के शख्स के साथ मारपीट हुई थी. ये घटना 23 जून की है, जहां वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान संजय के सिर में चोट आई थी और उन्हें सात टांके आए थे. लेकिन, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था. 

गुरुवार को सोशल मीडिया पर स्वतंत्र भारद्वाज के पॉडकास्ट के कुछ हिस्से तेजी से वायरल हुए जिसमें उसने दावा किया कि उसने लड़की के पिता पर हमला करके उसका सिर फाड़ दिया था. इस मामले में उस पर हत्या की कोशिश का मुकदमा लगना चाहिए था लेकिन, बड़े लोगों का हाथ होने की वजह से वो बच गया. ये बात वो बेहद बेफिक्र अंदाज़ में कहता नज़र आया, जिसके बाद उसे लेकर कई तरह के सवाल उठे. 

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर नाबालिग़ लड़की का समर्थन करते हुए कार्रवाई की माँग की थी. इसी बीच शुक्रवार को नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और सीजेपी के कार्यकर्ता नाबालिग़ के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर थाने पहुंचे और एससी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 05 Sep 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Swatantra Bhardwaj
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