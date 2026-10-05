रामपुर में आजम खान परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, सियासी हलचल तेज

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के परिवार से मुलाकात की. रविवार को स्वामी प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे और उन्होंने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अदीब से मुलाकात कर करीब 45 मिनट तक बातचीत की.

इस मुलाकात को लेकर अब प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. इसे लेकर कई तरह के क़यास लगाए जा रहे हैं. वहीं मौर्य ने आज़म परिवार से मुलाकात के बाद केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. मौर्य ने कहा कि वह अब्दुल्लाह आजम, अदीब और तंजीन फातिमा का हालचाल लेने पहुंचे थे. जल्द ही वो जेल में बंद आजम खान से भी मुलाकात करने जा सकते हैं.

योगी-मोदी सरकार पर साधा निशाना

मौर्य ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "योगी जी के पाप का घड़ा भर गया है और मोदी जी के पाप का घड़ा भी भर गया है. अब विदाई का वक्त आ गया है. उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई होगी और योगी सरकार सत्ता से बाहर होगी.

संसदीय समिति: सांसद रवि किशन को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी, बोले- 'प्रभावी ढंग से...'

मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर सवाल उठाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा जिस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त का बचाव किया जा रहा है, उससे साफ है कि वह अपनी भूमिका के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं.

इंडिया गठबंधन को लेकर किया दावा

राहुल गांधी से हुई मुलाकात के सवाल पर मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश में चल रही कथित तानाशाही और निर्वाचन आयुक्त की भूमिका को लेकर बातचीत हुई है. वहीं, डिप्टी सीएम के ई-रिक्शा चलाने वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया. मौर्य ने कहा कि पहले खुद ई-रिक्शा चलाकर समाज के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए और उसके बाद दूसरों को उपदेश देना चाहिए.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है और योगी सरकार के जाने का समय आ गया है.

'हार के बाद EVM और EC पर...', राहुल गांधी के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह