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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, INDIA गठबंधन में शामिल होगी 'अपनी जनता पार्टी'

राहुल गांधी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, INDIA गठबंधन में शामिल होगी 'अपनी जनता पार्टी'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल गांधी से मिले. उनकी पार्टी INDIA गठबंधन में शामिल होगी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 03 Oct 2026 06:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब छोटी पार्टियों ने अपना कद बढ़ाने के लिए बड़ी पार्टियों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है. अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है.

मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा बनेगी. साथ में चुनाव लड़ेंगे. स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात के बाद कहा कि राहुल गांधी के साथ मिलकर पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी. उनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई.

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सियासी गलियारों में शुरू हुई हलचल

चुनाव में हमारा लक्ष्य संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ है. इसी लक्ष्य को लेकर हम साथ लड़ेंगे. गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे. राहुल गांधी से मुलाकात के अब यूपी के सियासी गलियारे में इस बात की हलचल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने और बेटे उत्कृष्ट मौर्य सहित अपने साथियों के लिए टिकट की मांग कर सकते है. हालांकि, सीटों को लेकर अभी गठबंधन के स्तर पर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है. 

उत्कृष्ट मौर्य की हुई प्रियंका गांधी से मुलाकात

स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य उर्फ अशोक ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मई में मुलाकात की थी. इस दौरान चर्चा थी कि उन्हें गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जा सकता था. हालांकि उन्हें गठबंधन से कोई सीट नहीं मिली थी.

अखिलेश यादव ने कसा तंज

अपनी जनता पार्टी के INDIA गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है. अखिलेश यादव ने कहा, इन लोगों को जॉइन का फॉर्म कहां से मिल रहा है?”

बता दें कि यूपी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दलों में अब तैयारियां शुरू हो गई हैं. वहीं कांग्रेस और सपा में भी सीटों को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है. कांग्रेस ने सपा से 150 सीटों की मांग रखी है. वहीं खबरें हैं कि सपा राज्य की 350 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Swami Prasad Maurya UP NEWS RAHUL GANDHI
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