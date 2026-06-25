Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शंकराचार्य ने राम मंदिर चंदा चोरी SIT जांच पर सवाल उठाए.

चंदा लेने के आरोपों को नकारा, सबूत लाने की चुनौती दी.

शंकराचार्य ने गौ माता को 'माता' दर्जा देने की मांग दोहराई.

मुरादाबाद पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चल रही SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) जांच पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि बार-बार 7 दिन, 15 दिन कहकर जांच को टाला जा रहा है. शंकराचार्य ने आरोप लगाने वालों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उसे सामने लाए. इसके साथ ही उन्होंने गौ माता को 'माता' का दर्जा देने की मांग भी दोहराई.

गौ माता समष्टि यात्रा के तहत मुरादाबाद पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि SIT जांच में लगातार देरी हो रही है. पहले 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई. उन्होंने कहा कि जांच में बेवजह टालमटोल नहीं होनी चाहिए और जल्द सच जनता के सामने आना चाहिए.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी की SIT जांच पर अयोध्या के संतों को भरोसा नहीं, इन पदाधिकारियों पर उठाए गंभीर सवाल

चंदा लेने के आरोपों को किया खारिज

शंकराचार्य ने अपने ऊपर लगाए जा रहे चंदा लेने के आरोपों को भी पूरी तरह खारिज किया. उन्होंने कहा कि अगर कोई यह कहता है कि उन्होंने गांव-गांव जाकर चंदा लिया है तो गांव का नाम बताए और कैमरा लेकर उनके साथ चलें. अगर आरोप साबित हो जाएं तो वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं.

गाय को गौ माता घोषित करने की मांग

उन्होंने बताया कि उनकी गौ माता समष्टि यात्रा 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी. उन्होंने दावा किया कि लाखों लोग गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प ले चुके हैं. साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि गाय को सिर्फ पशु नहीं, बल्कि गौ माता घोषित किया जाए.

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कसेगा आरोपियों पर शिकंजा! 6 लोगों के खिलाफ FIR की तैयारी