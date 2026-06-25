हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर मामले में चंदा लेने का आरोपों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया खारिज, कहा- अगर आरोप...'

राम मंदिर मामले में चंदा लेने का आरोपों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया खारिज, कहा- अगर आरोप...'

Ram Mandir Donation Case: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चल रही SIT जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार-बार 7 दिन, 15 दिन कहकर जांच को टाला जा रहा है.

Written By : उबैदुर रहमान |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 25 Jun 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • शंकराचार्य ने राम मंदिर चंदा चोरी SIT जांच पर सवाल उठाए.
  • चंदा लेने के आरोपों को नकारा, सबूत लाने की चुनौती दी.
  • शंकराचार्य ने गौ माता को 'माता' दर्जा देने की मांग दोहराई.

मुरादाबाद पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चल रही SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) जांच पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि बार-बार 7 दिन, 15 दिन कहकर जांच को टाला जा रहा है. शंकराचार्य ने आरोप लगाने वालों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उसे सामने लाए. इसके साथ ही उन्होंने गौ माता को 'माता' का दर्जा देने की मांग भी दोहराई. 

गौ माता समष्टि यात्रा के तहत मुरादाबाद पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि SIT जांच में लगातार देरी हो रही है. पहले 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई. उन्होंने कहा कि जांच में बेवजह टालमटोल नहीं होनी चाहिए और जल्द सच जनता के सामने आना चाहिए.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी की SIT जांच पर अयोध्या के संतों को भरोसा नहीं, इन पदाधिकारियों पर उठाए गंभीर सवाल

चंदा लेने के आरोपों को किया खारिज

शंकराचार्य ने अपने ऊपर लगाए जा रहे चंदा लेने के आरोपों को भी पूरी तरह खारिज किया. उन्होंने कहा कि अगर कोई यह कहता है कि उन्होंने गांव-गांव जाकर चंदा लिया है तो गांव का नाम बताए और कैमरा लेकर उनके साथ चलें. अगर आरोप साबित हो जाएं तो वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं.

गाय को गौ माता घोषित करने की मांग

उन्होंने बताया कि उनकी गौ माता समष्टि यात्रा 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी. उन्होंने दावा किया कि लाखों लोग गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प ले चुके हैं. साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि गाय को सिर्फ पशु नहीं, बल्कि गौ माता घोषित किया जाए.

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कसेगा आरोपियों पर शिकंजा! 6 लोगों के खिलाफ FIR की तैयारी

 

और पढ़ें
Published at : 25 Jun 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Moradabad News RAM MANDIR UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर मामले में चंदा लेने का आरोपों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया खारिज, कहा- अगर आरोप...'
राम मंदिर मामले में चंदा लेने का आरोपों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया खारिज, कहा- अगर आरोप...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: गर्लफ्रेंड और उसके प्रेमी की धमकियों के चलते युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में छलका दर्द
गर्लफ्रेंड और उसके प्रेमी की धमकियों के चलते युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में छलका दर्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सांसद संजय सिंह ने SIT को लिखी चिट्ठी, जमीन घोटाले के दिए सबूत
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सांसद संजय सिंह ने SIT को लिखी चिट्ठी, जमीन घोटाले के दिए सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोन नदी में डूबे तीन युवकों में से दो के शव बरामद, 24 घंटे बाद भी तीसरा दोस्त लापता, तलाश जारी
सोन नदी में डूबे तीन युवकों में से दो के शव बरामद, 24 घंटे बाद भी तीसरा दोस्त लापता, तलाश जारी
Advertisement

वीडियोज

Shirdi Sai Baba Temple: सावधान! शिर्डी में बिक रहा था नकली पेड़ा! वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
Japan Earthquake: जापान में 6.9 तीव्रता के झटकों से दहल उठे लोग | Breaking | ABP News
Venezuela Earthquake: भूकंप से थर्राया वेनेजुएला, सैकड़ों इमारतें जमींदोज, देखिए लाइव तस्वीरें
Carry On Jatta 4 की स्टारकास्ट ने दिल्ली में की मस्ती और शेयर की फिल्म की दिलचस्प बातें
Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, सलमान खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सांसद संजय सिंह ने SIT को लिखी चिट्ठी, जमीन घोटाले के दिए सबूत
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सांसद संजय सिंह ने SIT को लिखी चिट्ठी, जमीन घोटाले के दिए सबूत
इंडिया
'भगवाकरण, शाकाहार को बढ़ावा...', कर्नाटक में NCERT की नई कन्नड़ किताब पर बवाल! संगठन ने उठाए सवाल
'भगवाकरण, शाकाहार को बढ़ावा...', कर्नाटक में NCERT की नई कन्नड़ किताब पर बवाल! संगठन ने उठाए सवाल
क्रिकेट
Who is Jay Mundra: भारत के सामने होगा राजस्थान का ये तेज गेंदबाज, आयरलैंड के लिए डेब्यू करने को तैयार
भारत के सामने होगा राजस्थान का ये तेज गेंदबाज, आयरलैंड के लिए डेब्यू करने को तैयार, जानिए नाम
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
इंडिया
Explained: पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? विदेश मंत्रालय के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? MEA के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
इंडिया
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ट्रेंडिंग
Viral Post: तेजस एक्सप्रेस में यात्री को परोसा दिया 'मक्खी वाला खाना', सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर
तेजस एक्सप्रेस में यात्री को परोसा दिया 'मक्खी वाला खाना', सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget