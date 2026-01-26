प्रयागराज में माघ स्नान को लेकर चर्चा में आए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इससे पहले भी अपने बयानों और गतिविधियों को लेकर विवादों में रह चुके हैं. वर्ष 2023 में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर उनके दर्शन को लेकर श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) से तीखा टकराव सामने आया था, जिसने उस समय श्रद्धालुओं और प्रशासन का ध्यान खींचा था.

हर वर्ष कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ धाम में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का भव्य संगम देखने को मिलता है. परंपरा के अनुसार सबसे पहले रावल भीमाशंकर लिंग, मंदिर समिति के पदाधिकारी और पुजारी वर्ग विधि-विधान के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं. इसके बाद आम श्रद्धालुओं और विशिष्ट अतिथियों को दर्शन का अवसर दिया जाता है. वर्ष 2023 में भी यही परंपरा निभाई जा रही थी.

मंदिर में प्रवेश को लेकर हुआ था टकराव

इसी दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने अनुयायियों के साथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगे. मंदिर समिति ने उन्हें रोकते हुए नियमानुसार निर्धारित द्वार से दर्शन करने को कहा. समिति का कहना था कि वीआईपी और विशिष्ट संतों के लिए अलग प्रवेश द्वार तय है, ताकि परंपरा और व्यवस्था बनी रहे.

इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुख्य द्वार से ही मंदिर में प्रवेश करने की जिद पर अड़ गए. जब समिति ने इसकी अनुमति नहीं दी तो वह नाराज हो गए और मंदिर परिसर में ही विरोध दर्ज कराया. पहले उन्होंने मुख्य द्वार के समीप धरना दिया और बाद में आदि शंकराचार्य समाधि स्थल पर बैठकर अपना विरोध जताया. इस घटनाक्रम से कुछ समय के लिए धाम में तनाव का माहौल बन गया था.

समिति अपने फैसले से नहीं हटी

हालांकि मंदिर समिति अपने फैसले पर अडिग रही. तत्कालीन बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने स्पष्ट किया था कि समिति ने नियमों और परंपराओं के तहत ही कार्य किया है. उन्होंने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आम श्रद्धालुओं की तरह मुख्य द्वार से प्रवेश करना चाहते थे, जबकि उनके लिए अलग गेट निर्धारित था. अंततः समिति द्वारा बताए गए वीआईपी गेट से ही उनके दर्शन कराए गए. इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों से पुराना नाता रहा है, जो अब प्रयागराज के माघ स्नान विवाद में फिर से चर्चा का विषय बन गया है.