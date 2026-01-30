'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम

प्रयागराज माघ मेले में प्रशासन से हुए विवाद को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया, कहा गया कि 24 घंटे के अंदर बताएं. फिर कहा गया कि क्यों न मेले में प्रवेश से ही वंचित कर दिया जाए? हमने उन्हें जवाब दे दिया है 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था और हमारे दिए गए जवाब को अब तक उन्होंने नहीं काटा है इसका मतलब उन्हें हमारी बात सही लगी.

इसके साथ ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अब अपने प्रमाण मांग लिया था अब आपको प्रमाण देना होगा, आपको हिंदू होने का प्रमाण देना होगा. उन्होंने कहा कि केवल भाषण से नहीं भगवा से नहीं दिखाई देता है हिंदुत्व, आपने गौ सेवा के लिए क्या किया है जो हिंदुत्व के लिए पहली सीढ़ी है. हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र गौ रक्षक होना उसके बाद हर सीढ़ी, और इसीलिए हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं. हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं, आप हिंदू और गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए. अगर नहीं दे पाते हैं तो समझ जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमि है ढोंगी हैं.

गाय का मांस बेचकर आप डॉलर से राम राज्य की स्थापना करेंगे- शंकराचार्य

वहीं शंकराचार्य ने कहा कि गाय का मांस बेचकर आप डॉलर से राम राज्य की स्थापना करेंगे. आपने गौ माता के मांस को भैंस का मांस बताकर बचाव किया, अगर 40 दिन में आप गौ माता को राज्य माता नहीं घोषित कर पाए तो आपको छद्म हिंदू घोषित किया जाएगा. प्रयागराज में पुनः स्नान के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा अब वह बात पीछे छूट गई है अब बात असली हिंदू नकली हिंदू की है. अधिकारियों की तरफ से यह बात आई थी लेकिन उसके लिए वह आगे आए नहीं और हमें बहुत बात कहना चाह रहे थे लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया.

40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए- शंकराचार्य

इसके साथ ही शंकराचार्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को अल्टीमेटम देते हुए मांग की कि 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए. शंकराचार्य ने कहा कि आज से हम लोग गिनना शुरू कर रहे हैं 10 मार्च को यह पूरा हो जाएगा अगर 40 दिन तक आपने नहीं घोषित किया तो 10 मार्च को तो हम दिल्ली न जाकर हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठा होकर तब निर्णय लेंगे.

शंकराचार्य ने यूपी सरकार से कहा कि आप महाराष्ट्र से सीखिए आप नेपाल से सीखिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया जिसके आप हैं. भारत से गौ मांस का जितना निर्यात हो रहा है उसका 40 परसेंट से ज्यादा लगभग आधा उत्तर प्रदेश से निर्यात हो रहा है. आप बताइए कि आप हिंदू हैं, नहीं तो भगवा चोला उतारिए.