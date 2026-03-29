‘PDA की रैली INDIA गठबंधन का शंखनाद’, सुरेन्द्र राजपूत का अखिलेश यादव की चुनावी सभा पर बयान
UP Politics: सुरेन्द्र राजपूत ने कहा कि यह रैली मौजूदा एलपीजी संकट, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और महंगाई जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता और लड़ाई का प्रतीक है.
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है. जिसके तहत आज नोएडा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पीडीए रैली के जरिए वेस्ट यूपी से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. इस रैली को लेकर न सिर्फ सपा में बल्कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों में भी उत्साह बढ़ गया है. कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने इसे इंडिया गठबंधन का ‘शंखनाद’ बताया और इसका स्वागत किया.
सुरेन्द्र राजपूत ने कहा कि यह रैली मौजूदा एलपीजी संकट, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और महंगाई जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता और लड़ाई का प्रतीक है. उन्होंने यह बयान अखिलेश यादव की रैली को लेकर लखनऊ में मीडिया से बातचीत में दिया.
वेस्ट यूपी में बढ़ा रहे ताकत अखिलेश
सपा प्रमुख नोएडा के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में वेस्ट यूपी के 32 जिलों से आए कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसमें 140 विधानसभाओं के नेता कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं. ये समाजवादी पार्टी का जाट-गुर्जर और मुस्लिम मतदाताओं के समीकरण को और मजबूत करना बताया जा रहा है. इसको लेकर पिछले काफी समय से तैयारी की जा रहीं हैं. इस बेल्ट में अखिलेश यादव अपने पीडीए फार्मूले को अचूक तरीके से लागू करना चाह रहे हैं.
इंडिया गठबंधन की एकजुटता को मिला बल
अखिलेश यादव के चुनावी शंखनाद को इंडिया गठबंधन का समर्थन इस बात का संकेत है कि आगामी चुनावों में गठबंधन पूरी एकजुटता से उतरने के लिए तैयार है. सुरेन्द्र राजपूत के बयान से स्पष्ट है कि मौजूदा भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुटता ही जीत की कुंजी थी. बीते लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन यह दिखा चुका है. इसलिए ही कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश यादव की रैली का न सिर्फ स्वागत कर रहे हैं बल्कि उनका उत्साह भी बढ़ा रहे हैं.
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Source: IOCL